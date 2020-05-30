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Politika

1 Haziran'dan itibaren siyaset de normale dönüyor

1 Haziran'dan itibaren siyaset de normale dönüyor. AK Parti'nin MYK toplantısı ve kabine toplantısı, önümüzdeki hafta Başkan Erdoğan'ın katılımı ile Ankara'da gerçekleşecek.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:51 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:51
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Başkan Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında açıkladığı normalleşme adımları siyaseti de kapsayacak. 1 Haziran’dan itibaren siyaset de eski hareketli günlerine kavuşacak. Önümüzdeki haftadan itibaren Başkan Erdoğan da mesaisini Ankara’dan sürdürecek. Akşam'ın haberine göre, AK Parti MYK’sı bu sefer daha geniş olan MKYK toplantı salonunda yapılacak.

PERSONELE TEST YAPILACAK

AK Parti Genel Merkezi’nde bu hafta tüm personele korona testi yapılmaya başlandı. 9 defa video konferans yöntemiyle gerçekleşen kabine toplantısı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek. Külliye personeli korona testinden geçirilirken, ziyaretçilerle ilgili de kısıtlama uygulanıyor. Yarım kalan ilçe kongrelerinin haziranda başlaması planlanıyor. İlçe kongrelerinin ardından eylül başı gibi de il kongrelerinin yapılması öngörülüyor.

CEZAEVİNDE KAPALI GÖRÜŞ BAŞLIYOR

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşmaların 16 Haziran’da başlayacağını açıkladı. İstinaf ve vergi mahkemelerinin yargısal faaliyetleri ise 1 Haziran’da başlayacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde kapalı görüşlerin 1 Haziran’da başlayacağını açıkladı.

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