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1 Nisan’da CHP’de kılıçlar çekilecek

CHP’de diktatörlüğünü ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu’na partililer isyan etti. Muhalifler Kılıçdaroğlu’ndan hesap sormak için 1 Nisan’ı beklemeye başladı. 

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CHP’de bitmeyen aday kavgası, partideki büyük hesaplaşmayı ortaya çıkardı. Adaylar üzerinden yürüyen kavganın perde arkasındaki hesaplaşmanın ise başka olduğu ortaya çıktı. Asıl kavganın nedeni yerel seçim başarısından ziyade 31 Mart sonrası partide yaşanması muhtemel koltuk yarışı oldu. Aday tespitlerinde teşkilatı görmezden gelen Kılıçdaroğlu’nun asıl hedefi ise yerel seçimlerin ardından 1 Nisan’da muhaliflerin olası kurultay talebinin önünü kesmek. Parti kulislerinde konuşulan ve aday gösterilmeyen başkan adaylarının da demeçlerine yansıyan bilgilere göre muhalifler yerel seçimlerin ardından CHP Genel Başkanına karşı kılıçları çekecek ve hesap soracak. 

İSTİFA DEPREMİ SÜRDÜ 

Kılıçdaroğlu, belediye başkan adaylarını tek başına belirleyince partideki kriz iyice büyüdü ve dün bir yandan aday listeleri teslim edilirken diğer taraftan da istifalar devam etti. CHP Adana il örgütünden büyükşehir belediye meclis üyesi ile belediye başkan aday adayı istifa etti.  

CHP’li Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, yerel seçimlere DSP’nin adayı olarak katılacağını açıkladı. Çiçek “CHP’nin içinde bulunduğu bir yanlışlık var. Adam başarılıysa işleyen çarka çomak sokmanın gereği yok” dedi.

BUCAK KESİN ADAY 

Mehmet Fatih Bucak’ın Şanlıurfa’nın Siverek adayı olması CHP’yi karıştırmıştı. Parti içindeki tepkilere aldırış etmeyen Kılıçdaroğlu geri adım atmadı ve Fatih Bucak’ın adaylığı kesinleşti. Bucak’ın ismi dün Siverek İlçe Seçim Kurulu’na sunuldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “Mafya ve savaş dili kullanıyor” sözleriyle Bucak’ı eleştirmişti.

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