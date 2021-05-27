11 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de

DHA 27 Mayıs 2021 Perşembe 15:56 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 15:56

Yasama Dokunulmazlığı'nın Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na ulaştı. Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık ile HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Adana Milletvekili Kemal Peköz, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ile Muş Milletvekili Şevin Coşkun'a ait dosyalar, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.