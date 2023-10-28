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  • 12. Olağan Büyük Kurultayı'nın ardından BBP'de yeni görev dağılımı belli oldu
Politika

12. Olağan Büyük Kurultayı'nın ardından BBP'de yeni görev dağılımı belli oldu

BBP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nın ardından Başkanlık Divanı üyeleri arasında yapılan görev dağılımına göre, Genel Sekreterliğe Ahmet Yelis, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Bülent İspir getirildi.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 12:45 - Güncelleme:
12. Olağan Büyük Kurultayı'nın ardından BBP'de yeni görev dağılımı belli oldu
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Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında olağan genel kurul sonrası yapılan ilk Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında genel başkan yardımcıları belirlendi.

Buna göre, Genel Sekreterliğe Ahmet Yelis, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Bülent İspir, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Yaşar Sayan getirildi.

Başkanlık Divanındaki diğer görev dağılımı şöyle oldu:

"Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Ekonomi ve Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dursun Çağlayan, Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay, Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Boztuğ, Sağlık, Gençlik ve Spordan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Zahid Ayan, AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şafak Çomaklı, Kadın, Aile ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Recep Tufan, İletişim, Basın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Gürbüz, Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selim Şimşek, Çevre, İklim ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Serin."

Açıklamada, 5 Kasım'da Sivas'ta, Filistin ve Gazze'yle dayanışma mitingi gerçekleştirileceği de bildirildi.

  • Mustafa Destici
  • Büyük Birlik Partisi

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