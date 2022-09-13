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Politika

12 ülke katılıyor! Açıklama geldi: Türkiye ile çalışmaya devam

Akdeniz'de, 12 NATO ülkesinin katılımıyla 'Dynamic Mariner-Mavi Balina 22' icra ediliyor. NATO'dan yapılan açıklamada, 'Saldırganlığı caydırmak ve ittifakı savunmak için Türkiye'yle ve diğer müttefikler ve ortaklarla yakın çalışmaya devam edeceğiz.' ifadesi yer aldı.

AA13 Eylül 2022 Salı 13:20 - Güncelleme:
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NATO'dan yapılan açıklamaya göre, kriz müdahale tatbikatı "Dynamic Mariner", Türk Deniz Kuvvetlerinin 12 müttefik ülkenin katılımıyla yaptığı "Mavi Balina" tatbikatı ile birlikte yürütülüyor.

Karargahı İngiltere'de bulunan NATO Müttefik Deniz Komutanlığı (MARCOM) öncülüğündeki Dynamic Mariner tatbikatı, NATO Mukabele Kuvveti deniz unsurunu ve NATO kuvvetleri arasındaki müşterek çalışmaları sınama amacı taşıyor.

11 Eylül'de Aksaz Deniz Üssü'nde başlayan tatbikat, 22 Eylül'de sona erecek. Tatbikata bu yıl öncekilerden daha fazla askeri varlık katılıyor.

- TÜRKİYE İLE YAKIN ÇALIŞMAYA DEVAM

NATO'dan yapılan açıklamada, "Saldırganlığı caydırmak ve ittifakı savunmak için Türkiye'yle ve diğer müttefikler ve ortaklarla yakın çalışmaya devam edeceğiz." ifadesi yer aldı.

Tatbikatta, 12 NATO ülkesinden 50 yüzey unsuru, 5 denizaltı, deniz devriye uçağı ve helikopterler dahil 5 hava unsuru, 1500 asker görev yapıyor.

Tatbikata, Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Polonya, Romanya, İspanya ve ABD katılıyor.

  • Akdeniz
  • NATO ülkesi
  • Dynamic Mariner
  • Mavi Balina 22

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