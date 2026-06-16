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Politika

12. Yargı Paketi son şeklini alıyor! Bakan Gürlek: Meclis'te hazırlık süreci devam ediyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12. Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor.' dedi.

AA16 Haziran 2026 Salı 13:17 - Güncelleme:
12. Yargı Paketi son şeklini alıyor! Bakan Gürlek: Meclis'te hazırlık süreci devam ediyor
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Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin infaz düzenlemesi, 12. Yargı Paketi ve Avrupa Parlamentosu raportörünün değerlendirmelerine ilişkin sorularını yanıtladı.

İnfaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı yönündeki soru üzerine Gürlek, yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisine iletildiğini ifade ederek, "Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor." diye konuştu.

Gürlek, 12. Yargı Paketi'nde "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunup bulunmadığıyla ilgili soruya, "Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12. Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor." yanıtını verdi.

Avrupa Parlamentosu raportörünün kendisiyle ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine ise Bakan Gürlek, söz konusu raporun bağlayıcılığının bulunmadığını ifade etti.

Gürlek, görevlerini hukuk çerçevesinde yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, "Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor. Hazırlanan rapor da tavsiye kararı." değerlendirmesinde bulundu.

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