12 yıl sonra Türkiye'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi resmi törenle karşıladı

Ankara'nın bugün önemli bir konuğu var.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer eşlik etti.

Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüşen Erdoğan ve Sisi, daha sonra aynı makam aracıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MISIR CUMHURBAŞKANI ES-SİSİ'Yİ RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve es-Sisi'nin bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan ve es-Sisi'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı es-Sisi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve es-Sisi, merdivenlerde Türkiye ve Mısır bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MISIR CUMHURBAŞKANI ES-SİSİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreninin ardından Erdoğan ve es-Sisi baş başa görüşmeye geçti.

Basına kapalı görüşme sonrası Erdoğan ve es-Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek.

MISIR CUMHURBAŞKANI SİSİ'DEN TÜRKİYE'YLE YENİ DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİNİ BAŞLATMA VURGUSU

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bugünkü Ankara ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceki Kahire ziyaretinin, Mısır ile Türkiye arasında yeni bir dostluk ve işbirliğini başlatma iradesini yansıttığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Ankara'ya gelen Sisi, X hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelme fırsatını bulacağı için mutlu olduğunu belirtti.

Mısır ve Türkiye arasındaki köklü tarihi ilişkilere vurgu yapan Sisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruluşunu ilan ettiğinden beri Türkiye ile Mısır arasında güçlü siyasi bağların olduğuna dikkati çekti.

Sisi, "Benim bugünkü (Ankara) ziyaretim ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki Kahire ziyareti, Mısır ile Türkiye arasında yeni bir dostluk ve işbirliği başlatma iradesini yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye ve Mısır'ın, bölgesel ve uluslararası çevrelerdeki önemli rollerine dayalı olarak iki ülkenin kardeş halklarının beklentilerini karşıladıklarına işaret etti.

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