İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2024 Pazartesi / 14 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4862
  • EURO
    34,5944
  • ALTIN
    2459.38
  • BIST100
    9757.13
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • 13 yıl sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a tarihi ziyaret
Politika

13 yıl sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a tarihi ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşılandı. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüştü.

AA22 Nisan 2024 Pazartesi 09:25 - Güncelleme:
13 yıl sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a tarihi ziyaret

HABERİN
GALERİSİ
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve diğer yetkililer resmi törenle karşıladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Bağdat'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik ziyareti kapsamında, Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü.

Bağdat Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan ile Sudani ortak basın toplantısı düzenleyecek, iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak.

Erdoğan, temasları çerçevesinde daha sonra Erbil'e ziyaret gerçekleştirecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.