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Politika

14 Mayıs seçimleri için aday olmayan Binali Yıldırım: Kendim için bir şey istemiyorum

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 'Ben ailenizin bir ferdi olarak 15 seçime girdim. 16'ıncı seçimde aday olmadım. Kendim için bir şey istemiyorum. Türkiye için sizin için evlatlarımız için geleceğimiz için bir şey istiyorum' dedi.

IHA16 Nisan 2023 Pazar 09:04 - Güncelleme:
14 Mayıs seçimleri için aday olmayan Binali Yıldırım: Kendim için bir şey istemiyorum
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Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın her yıl ramazanda düzenlediği aile fertleriyle yapılan iftar Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleşti. İftara, Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ve birçok aile bireyi katılım sağladı. Dua okunarak başlanan iftar programının ardından Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu.

İftar programından sonra açıklamada bulunan ve 14 mayısta yapılacak olan seçime dikkat çeken Binali Yıldırım, "Bayramdan sonra bir işimiz daha var. 14 mayıs var. Seçimimiz var hazır mıyız? Ben ailenizin bir ferdi olarak 15 seçime girdim. 16'ıncı seçimde aday olmadım. Kendim için bir şey istemiyorum. Türkiye için sizin için evlatlarımız için geleceğimiz için bir şey istiyorum. Bölücülere FETÖ'cülere geçit vermemeye hazır mısınız? Emperyalist oyunlara karşı Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla tekrar seçmeye var mısınız? Durmak yok yola devam. Bir hesap sorulacaksa 14 mayısta hem PKK hem yandaşlarına hem de 15 Temmuz da 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'cü alçaklara hesap soracağız. Bu hesabı da birlikte soracağız. Bizim yirmi yıldır tek işimiz hizmet oldu" dedi.

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