''14 Mayıs'ta da açık ara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birinci olduğunu göreceğiz''

Yavuz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığında, cumhurbaşkanı adaylarının 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesinin ardından değerlendirmede bulundu.

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan için şanslı bir kura olduğunu söylemesi üzerine Yavuz, kendisinin de bunu şanslı bir kura olarak gördüğünü belirtti.

Yavuz, "Pusulanın neresinde olursanız olun seçime aynı giriyorsunuz. Ama birinci kulağa daha hoş geliyor, içimizi daha ferahlatıyor. İnşallah 14 Mayıs'ta da açık ara sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci olduğunu göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle, bugüne kadar yaptıklarıyla ve bundan sonra yapacaklarıyla" yola devam edeceklerini söyleyen Yavuz şunları kaydetti:

"İnşallah yeni bir serüven bizi bekliyor. Yeni serüvende Türkiye'de çok daha marka işler yapılacak, çok daha devasa işlere imza atılacak. Çünkü Türkiye'de sayın Cumhurbaşkanımızla birçok ilk yaşadık. Yapılamayacaklar, yapılamaz denilenler yapıldı, olamaz denilenler oldu. Bu anlamda birçok ilki, birçok güzelliği, birçok yeniliği yaşadık. Ben bundan sonraki süreçte o atılan adımlar, belki atılan temeller çok daha önemli semerelerin toplandığı bir sürece dönüşecek diye düşünüyorum. Böyle bir süreçte Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yine Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin başında olması önemli. Oraya doğru gidiyor. En son anketlerde zaten bir önceki oy oranımızın daha üstünde bir oy oranıyla sayın Cumhurbaşkanımızın seçileceğini görüyoruz. İnşallah da öyle olacak. Biz de o yeniliklerin devam ettiği, devasa hamlelerin söz konusu olduğu, bizim de milletimize tekrar hizmetkar olarak çalıştığımız bir tabloda karşı karşıya kalacağız."

YSK'de bugün yapılan kura çekiminde, oy pusulasında 1. sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3. sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada ise Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer almıştı.