15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan vatandaşlara hakaret etti

Her fırsatta terör suçlusu Selahattin Demirtaş'a 'selam' göndermekten geri durmayan, Gezi Provokasyonunun başaktörleri Osman Kavala ve Can Atalay'a destek açıklamaları yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'Milli İrade'ye saygısızlığını ve kinini bir kez daha açık biçimde gösterdi.

"GENÇLER DARBE YAPIYOR DESİNLER TESLİM OLURUM"

Geçtiğimiz günlerde; "Gecenin 3'ünde telefon çalsın, darbe oluyor desinler, ayağa kalkar fırlarım. Ama derlerse ki gençler yapıyor. Ama bütün partideki gençler. 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak, 40 yaşın altındakiler. Ben o darbeye teslim olurum" şeklinde skandal sözlere imza atan Özgür Özel bu kez de 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne karşı koyan vatandaşları hedef aldı.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI KOYAN VATANDAŞLARA 'ZİBİDİ' DEDİ!

Özel, yaptığı mitingde, "Tayyip Bey çağırınca oraya dizilen, kot üstüne perdelik kumaştan kefen çeken zibidiler değil, dedesi Çanakkale'de kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi" ifadelerini kullandı.