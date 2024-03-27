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Politika

15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan vatandaşlara hakaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel gerçekleştirdiği mitingde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü hainlere karşı koyan ve vatandaşlara 'zibidi' diyerek hakaret etti.

27 Mart 2024 Çarşamba 21:22 - Güncelleme:
15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan vatandaşlara hakaret etti
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Her fırsatta terör suçlusu Selahattin Demirtaş'a 'selam' göndermekten geri durmayan, Gezi Provokasyonunun başaktörleri Osman Kavala ve Can Atalay'a destek açıklamaları yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'Milli İrade'ye saygısızlığını ve kinini bir kez daha açık biçimde gösterdi.

"GENÇLER DARBE YAPIYOR DESİNLER TESLİM OLURUM"

Geçtiğimiz günlerde; "Gecenin 3'ünde telefon çalsın, darbe oluyor desinler, ayağa kalkar fırlarım. Ama derlerse ki gençler yapıyor. Ama bütün partideki gençler. 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak, 40 yaşın altındakiler. Ben o darbeye teslim olurum" şeklinde skandal sözlere imza atan Özgür Özel bu kez de 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne karşı koyan vatandaşları hedef aldı.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI KOYAN VATANDAŞLARA 'ZİBİDİ' DEDİ!

Özel, yaptığı mitingde, "Tayyip Bey çağırınca oraya dizilen, kot üstüne perdelik kumaştan kefen çeken zibidiler değil, dedesi Çanakkale'de kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi" ifadelerini kullandı.

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