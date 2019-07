'15 Temmuz kutlu bir emanettir'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı’ndaki programa katıldı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün girişine inşa edilen Hafıza 15 Temmuz Müzesi’nin açılışını yaptı. Yüz binlerce kişinin akın ettiği Devlet Konukevi Apronu’ndaki buluşmada, darbe girişiminde şehit olan 251 kişinin isimleri tek tek okundu. Bu sırada bazı şehit yakınları ve gazilerin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü. Programda konuşan Erdoğan, “15 Temmuz gecesi, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini hürmetle, muhabbetle selamlıyorum” diyerek sözlerine başladı.

O ELLERİ MİLLET KIRDI

O gece şehit verilen 251 vatan evladının her birine Allah’tan rahmet niyaz eden Erdoğan, gazilere Allah’tan sıhhat ve afiyet diledi. Milletin sokakta istiklalini korurken, milletin vekillerinin de Meclis’te demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sahip çıktığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: “Daha önceki darbelerde milli iradeye, Meclis ruhuna saldırı olsa bile Meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 Temmuz’daki darbeye teşebbüs eden caniler bunu bile yaptılar. Hamdolsun, milletin iradesine de evine de uzanan eller, bizzat millet tarafından kırıldı.Hiçbir darbe, hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı, Bundan sonra da kar kalmayacaktır. Yeter ki siz böyle dik durun. 15 Temmuz’dan sonra artık hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeyecektir.”

TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Erdoğan; milletçe, vatana, bayrağa, ezana, demokrasiye, devlete sahip çıktıkça, hiçbir gücün elinin oralara uzanamayacağını söyledi. Hiçbir ihanet şebekesinin, hiçbir terör örgütünün birliği, beraberliği, kardeşliği asla bozamayacağını ifade eden Erdoğan, “Öyleyse ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bundan taviz vermeyeceğiz. Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye’yi ele geçiremeyecekler. Onlar, Emniyet Müdürlüğü binamızı yıkarak, sakalımızı tıraş ettiler. Ama biz, muhteşem bir Emniyet Müdürlüğü binası yaparak, onların kolunu kanadını kırdık. Çünkü tıraş edilen sakal daha gür biter ama kesilen kol yerine gelmez” ifadesini kullandı.

UNUTMAYACAĞIZ

15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım’ı, 16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok’u, 63 yaşındaki Ümit Güder’i unutmayacaklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Darbecilerin başındaki haini, gözünü kırpmadan vuran Ömer Halisdemir’i, darbecilerle son nefesine kadar çarpışan Albay Sait Ertürk’ü unutmayacağız. Her birini şahsen tanıma şerefine eriştiğim Erol Olçok’u, İlhan Varank’ı, Halil Kantarcı’yı unutmayacağız. Her yaştan, her meslekten, her meşrepten, çoğunun salaları son nefeslerini vermeden önce okunan 251 şehidimizin hiçbirini unutmayacağız. Şehitlerini unutanların yürekleri kurur. Bu ülkenin asli sahibi, şehitler ve gazilerin başını çektiği kahramanlardır. Biz bugün burada özgürce sözümüzü söyleyebiliyor, nefesimizi alabiliyor, işimize, gücümüze bakabiliyorsak, şehitlerimizin, gazilerimizin ve tüm kahramanlarımızın sayesindedir.”

KİMSE KÖLE YAPAMAZ

Erdoğan, şunları kaydetti: “Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça, Allah’ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez, bu milleti kimse köle yapamaz. Fatih gibi hedefimize ulaşana kadar durmadan, fitneye kulak vermeden, çağımızın ötesine geçecek adımlarla yolumuza devam etmeliyiz.”

15 Temmuz, milletimize esaret boyunduruğu vurma çabalarının farklı bir yöntemi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Ülkemizin içine yerleştirdikleri ihanet çetesiyle milletimizi esir alacaklarını sananlar, tıpkı asırlar boyunca hep olduğu gibi, bir kez daha derslerini aldılar. Nasıl biz istiklalimizi ve istikbalimizi korumaktan vazgeçmiyorsak, bizim önümüze tuzaklar kuranlar da emellerinden asla vazgeçmeyecektir. 15 Temmuz bize, sadece o karanlık geceyi değil, onunla birlikte ülkemizin ve milletimizin yaşadığı tüm bu hadiseleri hatırlatması gereken bir semboldür” ifadesini kullandı. Tarih yazmak kadar yazılan tarihi yeni nesillere aktarmanın da önemli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Devlet olarak her fırsatta tarihimizle bağımızı güçlendirecek projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Birilerinin unutturmaya çalıştığı zaferlere, kahramanlıklara, dramlara özel önem veriyoruz.15 Temmuz demokrasi mücadelemizin en önemli kırılma anlarından biridir. Anadolu toprakları 15 Temmuz gecesi bize bir kez daha vatan kılınmıştır. 15 Temmuz’da milletimiz kadını erkeği genci yaşlısıyla nesiller boyunca hatırlanacak büyük bir zafere imza atmıştır” diye konuştu

VAKIF KURULDU

Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın kuruluşunun resmen tamamlandığının müjdesini vererek “Çünkü çok istismarı yapılıyordu, Bakanlığımızın teminatı altına aldık” dedi.

ŞEHİT YAKINLARIYLA YÜRÜDÜ