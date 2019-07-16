'15 Temmuz kutlu bir emanettir'
Başkan Erdoğan, “Tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri milletimizin cesareti ve mücadelesiyle demokrasi zaferine dönüştü. 15 Temmuz ihanetine milletimizin verdiği cevap, nesilden nesile aktarılması gereken kutlu bir emanettir” dedi. 15 Temmuz’u unutursak daha büyük acılar ile daha büyük kalleşliklerin yaşanmasına engel olamayacağımıza dikkati çeken Başkan Erdoğan, 15 Temmuz destanını unutmamak ve unutturmamanın herkesin ortak görevi olduğunu söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı’ndaki programa katıldı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün girişine inşa edilen Hafıza 15 Temmuz Müzesi’nin açılışını yaptı. Yüz binlerce kişinin akın ettiği Devlet Konukevi Apronu’ndaki buluşmada, darbe girişiminde şehit olan 251 kişinin isimleri tek tek okundu. Bu sırada bazı şehit yakınları ve gazilerin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü. Programda konuşan Erdoğan, “15 Temmuz gecesi, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini hürmetle, muhabbetle selamlıyorum” diyerek sözlerine başladı.
O ELLERİ MİLLET KIRDI
O gece şehit verilen 251 vatan evladının her birine Allah’tan rahmet niyaz eden Erdoğan, gazilere Allah’tan sıhhat ve afiyet diledi. Milletin sokakta istiklalini korurken, milletin vekillerinin de Meclis’te demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sahip çıktığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: “Daha önceki darbelerde milli iradeye, Meclis ruhuna saldırı olsa bile Meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 Temmuz’daki darbeye teşebbüs eden caniler bunu bile yaptılar. Hamdolsun, milletin iradesine de evine de uzanan eller, bizzat millet tarafından kırıldı.Hiçbir darbe, hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı, Bundan sonra da kar kalmayacaktır. Yeter ki siz böyle dik durun. 15 Temmuz’dan sonra artık hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeyecektir.”
TAVİZ VERMEYECEĞİZ
Erdoğan; milletçe, vatana, bayrağa, ezana, demokrasiye, devlete sahip çıktıkça, hiçbir gücün elinin oralara uzanamayacağını söyledi. Hiçbir ihanet şebekesinin, hiçbir terör örgütünün birliği, beraberliği, kardeşliği asla bozamayacağını ifade eden Erdoğan, “Öyleyse ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bundan taviz vermeyeceğiz. Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye’yi ele geçiremeyecekler. Onlar, Emniyet Müdürlüğü binamızı yıkarak, sakalımızı tıraş ettiler. Ama biz, muhteşem bir Emniyet Müdürlüğü binası yaparak, onların kolunu kanadını kırdık. Çünkü tıraş edilen sakal daha gür biter ama kesilen kol yerine gelmez” ifadesini kullandı.
UNUTMAYACAĞIZ
15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım’ı, 16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok’u, 63 yaşındaki Ümit Güder’i unutmayacaklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Darbecilerin başındaki haini, gözünü kırpmadan vuran Ömer Halisdemir’i, darbecilerle son nefesine kadar çarpışan Albay Sait Ertürk’ü unutmayacağız. Her birini şahsen tanıma şerefine eriştiğim Erol Olçok’u, İlhan Varank’ı, Halil Kantarcı’yı unutmayacağız. Her yaştan, her meslekten, her meşrepten, çoğunun salaları son nefeslerini vermeden önce okunan 251 şehidimizin hiçbirini unutmayacağız. Şehitlerini unutanların yürekleri kurur. Bu ülkenin asli sahibi, şehitler ve gazilerin başını çektiği kahramanlardır. Biz bugün burada özgürce sözümüzü söyleyebiliyor, nefesimizi alabiliyor, işimize, gücümüze bakabiliyorsak, şehitlerimizin, gazilerimizin ve tüm kahramanlarımızın sayesindedir.”
KİMSE KÖLE YAPAMAZ
Erdoğan, şunları kaydetti: “Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça, Allah’ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez, bu milleti kimse köle yapamaz. Fatih gibi hedefimize ulaşana kadar durmadan, fitneye kulak vermeden, çağımızın ötesine geçecek adımlarla yolumuza devam etmeliyiz.”
15 Temmuz, milletimize esaret boyunduruğu vurma çabalarının farklı bir yöntemi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Ülkemizin içine yerleştirdikleri ihanet çetesiyle milletimizi esir alacaklarını sananlar, tıpkı asırlar boyunca hep olduğu gibi, bir kez daha derslerini aldılar. Nasıl biz istiklalimizi ve istikbalimizi korumaktan vazgeçmiyorsak, bizim önümüze tuzaklar kuranlar da emellerinden asla vazgeçmeyecektir. 15 Temmuz bize, sadece o karanlık geceyi değil, onunla birlikte ülkemizin ve milletimizin yaşadığı tüm bu hadiseleri hatırlatması gereken bir semboldür” ifadesini kullandı. Tarih yazmak kadar yazılan tarihi yeni nesillere aktarmanın da önemli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Devlet olarak her fırsatta tarihimizle bağımızı güçlendirecek projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Birilerinin unutturmaya çalıştığı zaferlere, kahramanlıklara, dramlara özel önem veriyoruz.15 Temmuz demokrasi mücadelemizin en önemli kırılma anlarından biridir. Anadolu toprakları 15 Temmuz gecesi bize bir kez daha vatan kılınmıştır. 15 Temmuz’da milletimiz kadını erkeği genci yaşlısıyla nesiller boyunca hatırlanacak büyük bir zafere imza atmıştır” diye konuştu
VAKIF KURULDU
Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın kuruluşunun resmen tamamlandığının müjdesini vererek “Çünkü çok istismarı yapılıyordu, Bakanlığımızın teminatı altına aldık” dedi.
ŞEHİT YAKINLARIYLA YÜRÜDÜ
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde kendisini bekleyen 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti. Başkan Erdoğan ile 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler, daha sonra Mehter Takımı’nın seslendirdiği 15 Temmuz Marşı eşliğinde abideye yürüdü. 15 Temmuz Şehitler Abidesi’ne çiçek bırakan Erdoğan, daha sonra şehitler için dua etti.
KUR’AN-I KERİM OKUDU VE DUA ETTİ
Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Millet Camii’ndeki Hatm-i Şerif merasimine katıldı. Başkan Erdoğan burada 15 Temmuz şehitleri için Kur’an-ı Kerim okudu ve dua etti.
TBMM’DE ÖZEL OTURUMA KATILDI
TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı. Özel oturuma Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ AÇILDI
Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ninin açılışını yapan Erdoğan’a, gazeteci Hande Fırat, 15 Temmuz gecesi canlı bağlantıyı gerçekleştirdiği telefonu verdi. Erdoğan, telefonu müzedeki yerine koydu.
UNUTURSAK KALLEŞLİKLERİ ENGELLEYEMEYİZ
Erdoğan, tarihin bu milletin sadece mazisi değil, istikbalinin de pusulası olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Siyasi tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri, milletimizin fedakarlığı, cesareti ve mücadelesi sayesinde demokrasi zaferine dönüştü. Milletimiz bir daha benzer acı yaşamasın, siyasetin üzerine darbe gölgesi düşmesin diye Yassıada’yı 27 Mayıs’ın canlı şahidine dönüştürüyoruz.15 Temmuz’u unutursak daha büyük acıların, daha büyük kalleşliklerin yaşanmasına engel olamayız. 15 Temmuz’u unutturmamak hepimizin görevidir. 15 Temmuz ihaneti ve milletimizin bu ihanete verdiği cevap, nesilden nesile aktarılması gereken kutlu bir emanettir.”
Sakalımızı kesenlerin kollarını kestik
Başkan Erdoğan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Beştepe’de düzenlenen anma törenine katıldı. 15 Temmuz Anıtı’na şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlarla beraber çiçek bırakıp dua eden Erdoğan, daha sonra Hatm-i Şerif merasimi için Millet Camii’ne geçti. Erdoğan’a Millet Camii’ne yürüyüşünde gaziler ve şehit yakınları eşlik etti. Erdoğan, Millet Camii’ndi şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dua etti. 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler ve vatandaşlar da programa katıldı. TBMM Genel Kurulu’ndaki özel oturumu da izleyen Erdoğan, daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yeni binasının açılış törenine katıldı.
TARİH YAZDIK
Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “15 Temmuz gecesi vatandaşımızla sırt sırta vererek tarih yazdık. Polis teşkilatımız 15 Temmuz’da adeta tarih yazdı. FETÖ’cülerin saldırılarına karşı dik duran vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. FETÖ’cüler acımasızca şehit ettikleri sivilleri yerde sürükleyecek bir de utanmadan, fotolarını çekecek kadar insanlıktan çıkmışlardı. Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür bitti. Biz ise onların kollarını kestik. Kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar.”
ASIL SORUMLULUK
FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Erdoğan, “Asıl sorumluluğumuz FETÖ’yü doğuran ekosistemi yoketmek. Bunun yolu ehliyet ve liyakata dayalı sistemi inşa etmekten geçiyor” dedi. Erdoğan, şunları söyledi: “Bu ihanet çetesiyle mücadele ederken FETÖ’yü besleyen ve büyüten hataların tamamen ortadan kaldırılması şarttır. Atılan adımların kalıcılığı, işte bu alanlarda elde edilecek başarıya bağlıdır.Hangi görünüm, iddia, kisve altında olursa olsun kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir anlayışa bir daha izin vermeyeceğiz.Hizipçilik, ekipçilik, dar kadroculuk gibi bürokratik oligarşiye yol açan hastalıkları bu milletin gündeminden kalıcı olarak çıkartacağız. Adalet, liyakat, hukuk ve demokrasi sütunları üzerinde yükselen bir yapıyı çökertebilecek hiçbir sinsi güç yoktur. Bir Müslüman, bir kez ısırıldığı delikten ikinci defa ısırılmaz.”
S-400 MESAJI
Rusya’dan S-400’lerin alındığını da hatırlatan Erdoğan, “(Alamazlar onları bir yerlere yerleştiremez) dediler. Bugün itibari ile 8.uçak da geldi. İnşallah Nisan 2020’de son noktayı koyuyoruz. Hava savunma sistemlerimizde sayılı ülkelerden bir haline geleceğiz. Hedefimiz Rusya ile ortak üretime geçmek” ifadesini kullandı.
ÖZKOÇ, FETÖ YERİNE ERDOĞAN’I HEDEF ALDI
TBMM özel oturumunda CHP’li Engin Özkoç, FETÖ yerine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı. AK Parti Grup Başkanı Bostancı, Özkoç’un terör örgütünün ekmeğine yağ sürdüğünü söyledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 15 Temmuz Özel Oturumu düzenlendi. CHP’li Engin Özkoç’un FETÖ yerine Başkan Erdoğan’ı hedef alan sözleri tepki aldı. Özkoç’un hain örgütün ekmeğine yağ sürecek nitelikteki provokatif sözleri, tansiyonu yükseltti. AK Parti milletvekilleri, konuşması süresince sıralara vurarak Özkoç’a tepkilerini sürdürdü. Özkoç’a cevap veren AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Özkoç’un terör örgütünün ekmeğine yağ sürecek bir anlayışla konuştuğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Engin Özkoç da olayları takip etmiştir. Bu alçak terör örgütünün hedefinde Sayın Cumhurbaşkanıydı. Beni üzen aynı gece burada bütün partilerden milletvekilleri vardı ve onlar demokrasiye sahip çıktı. Burada darbe direnen bütün partilerden milletvekillerini hatırlayın. Sayın Engin Özkoç, sizin konuşmanız Marmaris’e paralel düşüyor. Biz burada Türkiye’nin demokrasisine kast etmiş bir terör örgütüne karşı temel hususiyetimiz ortak. Türkiye’nin geçmişinde neler olduğunu biliyoruz. Millet balık hafızalı değil. Sayın Özkoç Ergenekon ve Balyoz’dan bahsetti. O zamanlar yalanlarla, ihbarlarla bu işlerini yürüttüğünü söylüyordunuz. Aynı yöntemlerle 17/25 Aralık’ı gerçekleştirdiklerini sizin pozisyonunuzu da düşünmek lazım. Böyle bir günde gönül isterdi ki Meclis 15 Temmuz’un hatırasına sahip çıksın. Burada sahip çıkılacak olan darbeye ortak karşı duruştur. Farklı bir akılla, kesinlikle terör örgütünün ekmeğine yağ sürecek anlayışla bir tavır ve konuşma sergilenmiştir. Çok üzgünüm.”
DARBE KAPANDI
AK Parti Grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Bundan tam 3 yıl önce aziz milletimiz tanklara karşı gövdesini siper ederken, bizler de buradan darbeci hainlere meydan okuyorduk” diyerek başladığı konuşmasında, darbe dönemlerinin kapandığına vurgu yaparak şunları söyledi: “Aziz milletimiz işgale hiçbir zaman boyun eğmemiştir. Bu milletin özünde vatan şuuru hep var olmuştur. Vatan üzerinde yaşanan bir toprak parçası değil, aziz şehitlerin bizlere emanetidir. 1015’te düşman askerleri büyük bir yenilgi almış ve geri dönmek zorunda kalmıştır. Milletimiz büyük bir kahramanlık destanı yazmıştır. Bu aziz millet şehitler vermiş, gaziler vermiş ama bu vatanı vermemiştir, bayrağı yere düşürmemiştir.”
HEDEF DEMOKRASİ
MHP Grubu adına da Başkanvekili Erkan Akçay da, “FETÖ’cü hainler Türkiye’nin varlığını ve demokrasiyi hedef alırken, bazı siyasi şahsiyetler 15 Temmuz’la ilgili tiyatro ve kontrollü darbe gibi konuşmalar yapabilmiştir. 15 Temmuz’a tiyatro, kontrollü darbe diyenlerin kendileri kontrollü siyasetçilerdir” şeklinde konuştu.
15 TEMMUZ MESAJLARI
Darbeye göğüs geren bu aziz milletle gurur duyuyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti: “15 Temmuz’un yıl dönümünde vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Darbe girişimine gövdesini siper eden bu aziz milletin mensubu olmaktan büyük gurur duyuyorum.”
Oktay: Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır
Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter’dan 15 Temmuz’a ilişkin bir paylaşımda bulundu. “15 Temmuz gecesi Rabb’imizin inayeti ve aziz milletimizin kararlılığı sayesinde darbeci teröristlerin oyunları bozulmuştur. Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır. 15 Temmuz’da şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum.”
Soylu: O gece okunan sala ‘Gaza’ salasıdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında “Cuma salası değil. Gece vakti cenaze de olmaz. Peki bu neyin salasıdır?” ifadesini kullanan Soylu, Türk milletinin binlerce yıllık tarihindeki en önemli kırılma noktalarından birisi olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin ve o gece yazılan destanın 3. yılının idraki içinde olduklarını belirtti. Soylu “Bütün şehitlerine Cenabıhak’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. O gecenin isimli isimsiz bütün kahramanlarını, milletin selameti için sokağa çıkan, çıkamadıysa el açıp dua eden ve bu ülkeye sahip çıkan aziz milletimizi saygıyla selamlıyoruz. Öyleyse bu okunan, Gaza salasıdır” dedi.
Çavuşoğlu: Bu millet darbeye darbe yaptı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle paylaşımda bulundu. FETÖ’nün darbe girişimi sırasında yaşananları gösteren bir video da paylaşan Çavuşoğlu, mesajında şunları kaydetti: “15 Temmuz’un yıl dönümünde demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Darbeye darbe yapan bu aziz milletin mensubu olmaktan büyük gurur duyuyorum.”
Koca: Milyonlarca yürek yıldızlaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Bakan Koca, paylaşımında, “Yüzlerce şehit, binlerce gazi ve bir gecede çıplak ellerle tarihe el koyarak yıldızlaşan milyonlarca yürek, bir tek ay yıldızın istikbal ve istiklali içindi. Minnettarız” değerlendirmesinde bulundu.
Gül: Milletimizin en parlak destanı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında, “15 Temmuz gecesi millet iradesinden başka hiçbir beşeri güç karşısında diz çökmeyeceğimizi tüm dünyaya gösterdik. Hiç şüphesiz gazilerimize, ihanet şebekesine göz açtırmayan güvenlik güçlerimize, hukuka ve demokrasiye sahip çıkarak adaleti tecelli ettiren yargı mensuplarımıza şükran borçluyuz. 15 Temmuz her daim aziz milletimizin en parlak destanlarından biri olarak anılacak.”
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