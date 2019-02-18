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'15 Temmuz’da nasıl bir gençliğe sahibiz gördük'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenyurt Kültür Merkezinde düzenlenen ‘Esenyurt Gençlik Kolları Söyleşi Programı’na katıldı.

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Kurtulmuş, bir ülkenin en büyük zenginliğinin inanmış, geleceğe kilitlenmiş ve umutları bulunan gençler olduğunu söyledi. Gençleri Esenyurt’ta 31 Mart’a kadar canla başla çalışmaya davet eden Kurtulmuş, “Azmi Ekinci’yi en yüksek oyla Belediye Başkanı seçeceğiz. Biz AK Parti olarak siyaseti şan, şöhret, makam mevki, servet için değil, büyük medeniyetimizi yeniden inşa ve ihya etmek için yapıyoruz. Her toplantımız bu inşa faaliyetinin bir parçasıdır” dedi. 

BU GÜNLERE KOLAY GELİNMEDİ 

Bu günlere kolay gelinmediğini belirten Kurtulmuş, “Bu ülkede çok darbe oldu en sonuncusu da 15 Temmuz gecesindeki darbe teşebbüsüdür. O gece Türkiye, o karanlık kabustan Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti, liderliği ve milletimizin kararlılığıyla kurtuldu. 15 Temmuz gecesi bu millet, nasıl bir gençliğe sahip olduğunu ortaya koydu. Dosta kuvvet, düşmana korku saldı. Esenyurt gençliği de direndi” diye konuştu. 

  

 

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