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Politika

2. Abdüllatif Şener vakası! ''Mansur Yavaş da CHP'ye oy vermedi''

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, İYİ Parti'li bir dostu ile görüştüğünü ve kendisine 'Mansur Bey 14 Mayıs seçimlerinde oyunu CHP'ye değil İYİ Parti'ye verdi.' dediğini aktardı. Burhan, kaynağına güvendiğinin altını çizerek, 'Bu bilgi yanlış ise Mansur Bey açıklama yapsın.' ifadelerini kullandı.

20 Haziran 2023 Salı 13:11 - Güncelleme:
2. Abdüllatif Şener vakası! ''Mansur Yavaş da CHP'ye oy vermedi''
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CHP'den milletvekili adayı yapılmayan Abdüllatif Şener'in "Kılıçdaroğlu'na değil Sinan Oğan'a oy verdim. Milletvekilliğinde de geçersiz oy kullandım" açıklaması siyaset gündemine bomba gibi düştü. Özellikle CHP'liler Şener'e yönelik sert tepkiler dile getirdi.

Şener konusu gündemden düşmemişken, benzer bir açıklama daha geldi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Yeni Akit'teki köşe yazısında CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da milletvekilliği seçiminde kendi partisine değil İYİ Parti'ye oy verdiğini yazdı.

'MANSUR BEY OYUNU İYİ PARTİ'YE VERDİ'

İYİ Parti'li bir dostu ile görüştüğünü belirten Burhan, dostunun kendisine "Mansur Bey 14 Mayıs seçimlerinde oyunu CHP'ye değil İYİ Parti'ye verdi." dediğini aktardı.

'YANLIŞSA MANSUR BEY DÜZELTSİN'

İYİ Parti'nin zaten Millet İttifakı'nın bir parçası olduğu için oy vermesinde bir mahsur görmediklerini belirten dostunun sözlerini aktaran Burhan, şu ifadeleri kullandı:

"'Ayrıca eski Özel Kalem Müdürü Yüksel Aslan ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi eski İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker'i İYİ Parti'den vekil yapan ya da katkı sağlayan Mansur Yavaş'tır. O nedenle oyunu İYİ Parti'ye verdi.' şeklinde açıklama yaptı. 'Cumhurbaşkanlığı adaylığında oyunu elbette Kemal Bey'e vermiştir. Ancak parti oyu CHP'ye değil İYİ Parti'ye gitti' diye konuştu. Bu bilgi yanlış ise Mansur Bey açıklama yapsın. Biz de düzeltelim. Ben kaynağıma güveniyorum. Bakalım CHP yanlısı yazarlar bu konuda ne söyleyecek? "

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