'2 milyon mülteci evine dönebilir'

Başbakan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray Oval Ofis’te yaptıkları görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Baş başa görüşmede Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Trump’ın eşi Melania Trump da yer aldı. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien da hazır bulundu. Erdoğan ve Trump görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçti. Yemekte bazı senatörler de hazır bulundu. Türk heyetinin yanında bulunan “Türkiye’nin Terörle Mücadelesi” başlıklı kitapçık dikkat çekti. Bu kitapçık, görüşme sırasında ABD’li yetkililere verildi.

SURİYE TEŞEKKÜRÜ

Kritik toplantı öncesinde kısa açıklama yapan Erdoğan ve Trump, gazetecilerin sorularını da cevapladı. ABD Başkanı Trump, Suriye’nin kuzeyindeki son durumla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Ateşkes devam ediyor, Kürtlerle görüşüyoruz, gayet memnun görünüyorlar. Artık diğer insanların sınırları için endişelenmeyi bırakmamız gerektiğiniz düşündüm. 10 bin kilometre uzaklıkta ve bin yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Başkan Erdoğan’a yaptıkları için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Onların sorunlarını anlıyorum. Sınırınızın güvende olmasından memnunum. Sadece petrolü güvence altına almak için asker bıraktık. Üzerinde konuştuğumuz bölgede Türkiye’den de birçok insan hayatını kaybetti. Bunun hakkında da bir şeyler yapmak zorundayız. Bu tek yön bir yol değil. İlk günden beri dostuz, birbirlerimizi çok iyi anlıyoruz. Sizi burada ağırlamak büyük şeref.” Erdoğan ise “Basın toplantısında her şeyi etraflıca anlatacağız” diye konuştu. Trump, görüşmede bir soru üzerine S-400 ve F-35’leri de konuşacaklarını ifade etti. Trump, “Türkiye hem F-35 hem S-400’e sahip olacak mı?” şeklindeki bir soruya karşılık ise “Bu konu hakkında konuşacağız, basın toplantısı yapacağız” şeklinde yanıt verdi.

TÜRKİYE DEAŞ’IN İCABINA BAKIYOR

ABD’nin DAEŞ lideri Bağdadi’yi öldürdüğünü hatırlatan Trump “DAEŞ’i yüzde 100 bitirdik. Bir ve iki numaralı ismi yok ettik. Üç numaranın peşindeyiz. Artık hedefimizde. Türkiye de DAEŞ tutuklularını izliyor ve son dönemde 100’den fazla DAEŞ savaşçısını yakaladı ve icabına bakıyorlar” şeklinde konuştu.

100 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Türkiye ile ABD’nin ticaret hacmini genişletmeye çalıştıklarını da vurgulayan Trump, “Türkiye ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarabileceğimizi düşünüyoruz. Şu andaki ticaret hacmimiz 20 milyar dolar ama bu rakam kolaylıkla 100 milyar dolar olabilir” dedi. Daha sonra iki lider baş başa görüşmeye geçti, ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

SENATÖRLERE DERS GİBİ CEVAP

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, ABD’li senatörle de Oval Ofis’te bir araya geldi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “(ABD Başkanı Trump’a) Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK’nın yan kuruluşlarıdır. Terörist Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır” diye konuştu. Erdoğan, güvenli bölgeye ilişkin de “6 ay ile 2 yıl arasında, Güvenli Bölge’ye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. 1 milyon da Rakka ve Deyrizor bölgesine yerleştirebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara yönelik yatırımın 40 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Avrupa’dan bize gelen ise maalesef sadece 3 milyar avrodur” dedi.

Görüşmede ABD’li yetkililere “Türkiye’nin Terörle Mücadelesi” başlıklı kitapçık verildi.