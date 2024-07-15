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Politika

2 oda hala kapalı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelde 15 Temmuz'un izleri duruyor

Marmaris ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cü askerler tarafından basılan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel o gecenin izlerini taşıyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile o gece şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı odanın ise hala kapalı tutulduğu ifade edildi.

DHA15 Temmuz 2024 Pazartesi 11:26 - Güncelleme:
2 oda hala kapalı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelde 15 Temmuz'un izleri duruyor
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Marmaris ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Turban mevkisindeki otelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, 8 yıl önceki gibi muhafaza edildi.

40 KURŞUN İZİ TEK TEK NUMARALANDIRILDI

Otelin sahibi turizmci Serkan Yazıcı'nın talimatı ile odalar kapatıldı ve hiçbir müşteriye verilmedi. Odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izlerinin olduğu kaydedildi. FETÖ üyesi askerler ile girdiği çatışmada şehit olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, 40 kurşunun izleri ise tek tek numaralandırıldı.

80'DEN FAZLA MERMİ İZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisinde de darbecilerin ateşlediği 80'in üzerinde mermi izi göze çarpıyor. İki odanın pencereleri kırık halde muhafaza edilirken, duvar ile içerideki tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor.

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