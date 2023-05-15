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Politika

''2. turda kimi destekleyeceksiniz?'' sorusuna Sinan Oğan'dan cevap

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna, 'İstişare yapacağız. En kısa sürede inşallah bir neticeye varacağız. Bu netice ortak aklın kararı olacak' cevabını verdi.

AA15 Mayıs 2023 Pazartesi 14:33 - Güncelleme:
''2. turda kimi destekleyeceksiniz?'' sorusuna Sinan Oğan'dan cevap
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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yurt dışı oyların sayımının sürdüğü ATO Congresium önünde yaptığı açıklamada, ilk andan itibaren seçimlerin ikinci tura kalacağını söylediklerini hatırlattı.

Seçimlerden önce yüzde 11-12 civarında oy almayı beklediklerini belirten Oğan, "O oyu aldığımızı da düşünüyoruz aslında ama birtakım sandıklarda yüzde 2'lik bir erozyonumuz oldu. Son gün, son 3 gün Muharrem İnce'den boşalan kitle bize sardırdı resmen. Seçim günü söylenti çıkardılar, okullara 'Sinan Oğan çekildi' diye pankartlar astılar. Her türlü pis oyunu oynadılar ama buna rağmen hedefimizden geri durmadık." değerlendirmesinde bulundu.

Oğan, daha önce Türk milliyetçilerinin, seçimin tam göbeğinde olacağını vurguladıklarını anımsatarak, "'HDP bu seçimde kilit olmayacak' demiştik. 'Biz, bu seçimin belirleyeni olacağız' demiştik. İstediğimiz bütün hedeflere vardık. Bundan sonra Türkiye'nin bir siyasi krize, çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz, alacağız. Sorumlu devlet adamı gibi davranacağız." diye konuştu.

"2. TURDA KİMİ DESTEKLEYECEKSİNİZ?" SORUSUNU CEVAPLAYAN OĞAN, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"İstişare yapacağız. Bugün hem Ata İttifakı'nın bileşenlerini toplantıya davet ettim hem de beraber hareket ettiğim yol arkadaşlarımı davet ettim. Bugün her iki kesimle de ortak bir istişare toplantısı yapacağız. Bu istişarelerimiz devam edecek ve en kısa sürede inşallah bir neticeye varacağız. Bu netice, Sinan Oğan'ın kararı olmayacak, bir ortak aklın kararı olacak."

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