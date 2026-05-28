Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri başladı.

Bu kapsamda CHP ile AK Parti 3 bayram sonra yeniden bayramlaştı.

Genel Merkez'de gerçekleştirilen ziyarette CHP'nin kabul heyetinde Heyet Başkanı İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen yer aldı.

AK Parti'nin ziyaret heyetinde ise heyet başkanı olarak Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı 28. Dönem Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin yer aldı.

Ziyarette emeklilerin ve ülkenin sorunlarına değinildi. Ardından Resul Kurt, CHP'nin yeni yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kurt, Kırgınlıklar, unutulur. Hep beraberiz mecliste her zaman. Karşılık sevgi çerçevesinde. Hepimizin tek bir gayesi var. Ülkemize hizmet etmek, güzel şeyler yapmak, ülkemizi kalkındırmak" diye konuştu.

Sevda Erdan Kılıç ise, "Bayramlarda olan birliktelikler parlamentoda da vatandaşın sorunlarını çözmek için bir araya gelsek daha çok konuşsak sonuçta çözüm işi siyaset işi. Hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik beraberlik içinde yaşaması. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak da bizim bütün hedefimiz o" ifadelerini kullandı.

Heyete Gaziantep baklavası ikram edildi ve karşılıklı hediye verildi.

EN SON 2024'TE BAYRAMLAŞMA ZİYARETİ YAPILDI

AK Parti ve CHP, soruşturmalar nedeniyle üç bayramdır bayramlaşmıyordu.

En son 2024 Haziran ayında gerçekleşen bayramlaşma sonrası CHP yönetiminde yaşanan değişikliğin ardından iki parti bayramlaşma kararı aldı.

AK Parti'de Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı 25.-26. Dönem İzmir Milletvekili Ali Sürekli, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyesi, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mustafa Emre Çelik'ten oluşan heyet MHP'ye Kurban Bayramı dolayısıyla ziyarette bulundu. AK Parti heyetini MHP'de Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, MYK üyesi Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'i karşıladı.

AK Parti ve MHP'nin bayramlaşma ziyaretinde ise Gazze konusu gündeme geldi ve burada gerçekleşen soykırıma dikkat çekildi. Dünya ve Türkiye'de gelişen olayların sürekli değiştiği belirtilen görüşmede gündemin yoğunluğuna dikkat çekildi. Terörsüz Türkiye sürecinin de konuşulduğu görüşmede bir sonraki bayrama kadar yasal altyapının tamamlanıp terör sorununun tamamen geride kalabileceği belirtildi.

DEMOKRATİK SOL PARTİ'DEN MHP'YE BAYRAM ZİYARETİ

Kurban Bayramı dolayısıyla MHP'ye bayramlaşmak için gelen partiler de ziyaretlerine başladı. 7 parti ile bayramlaşacak olan MHP'nin ilk misafir partisi DSP oldu. DSP'nin heyetini MHP'de Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, MYK üyesi Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan heyet karşıladı.

DEM PARTİ, MHP'YE BAYRAM ZİYARETİNDE BULUNDU

Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu yer aldığı DEM Parti heyetini MHP'de Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, MYK üyesi Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir karşıladı.

Ziyarette Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuşan Mahfuz Güleryüz, bayramdan sonra somut adımlar atılması gerektiğini söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Topcu ise Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu sorunlarını geride bıraktığında daha da güçlü olacağını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara anlatmak için her iki parti temsilcisi de binlerce görüşme gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.