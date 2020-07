2012'de ‘yolsuz' 2020'de ‘üstat'! Liyakatlı bir CHP'li bulamadılar!

11 Temmuz 2020 Cumartesi 10:45 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 10:50

CHP’li Aykut Erdoğdu’nun 2012’de yolsuzlukla suçladığı Ziraat Bankası eski müdürü Can Akın Çağlar’ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Genel Sekreter yapılmasına CHP içinde tepkiler sürerken, Erdoğdu yazılı açıklama yaptı. Atamayla ilgili “Partimize gönül ve hizmet vermiş bürokratlardan bir atama yapılmasının daha uygun olacağını söyledim” diyen Erdoğdu, “Ekrem Başkan ‘Bütün Türkiye’yi kucaklayacaksak insanları kökenlerine göre değil, liyakatlerine göre değerlendirmeliyiz’ deyince, ‘Siz bilirsiniz, bundan sonra bize düşen size destek olmaktır’ dedim” ifadelerini kullandı.

Akşam'ın haberine göre, Erdoğdu şunları kaydetti: “Ekrem Başkan, bir süredir Genel Sekreter arayışı içinde olduğunu, atama (memuriyet) şartlarını taşıyan ve finans ve teknik bilgisi yüksek, kamu tecrübesi olan ve böyle büyük yapıları yönetmiş bazı adayların, görevi kabul etmeye çekindiklerini söyledi. ‘Bütün Türkiye’yi kucaklayacaksak insanları kökenlerine göre değil, liyakatlerine göre değerlendirmeliyiz’ deyince, ‘siz bilirsiniz, bundan sonra bize düşen size destek olmaktır’ dedim. Durum bundan ibarettir.”

SORUŞTURMAK DA SORUN

Erdoğdu’nun atamayla ilgili garip açıklamaları bununla da sınırlı değil. Ziraat Bankası’nı denetleyen KİT Komisyonu üyesiyken 2012’de kendisine kapsamlı bir rapor geldiğini aktaran Erdoğdu, raporda Can Akın Çağlar’ın bazı kredilerde usulsüz işlemler yaparak bankayı zarara soktuğu iddiasının yer aldığını ifade etti.

Erdoğdu, açıklamasına şöyle devam etti: “Bir süre sonra Can Bey aradı ve görüşmek istedi. İddialara tek tek cevap verdi. Açıklamalarım dolayısıyla BDDK, Sayıştay ve Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun da soruşturma başlattığını öğrendim. Bu durum bende çalışmalarımın AK Parti tarafından kötüye kullanıldığı şüphesi doğurdu. Bu dosya ile ilgili bir daha konuşmadım.”

KILIÇDAROĞLU YORUM YAPMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları toplantısının ardından İBB Genel Sekreterliği’ne atanan Can Akın Çağlar’la ilgili soruya, “Geçiniz o tartışmaları” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu “Ekrem Bey’le gurur duyuyoruz” diye konuştu.

‘BDDK’YA GİRMESİN’ DEMİŞ

O dönemde iddialardan dolayı Can Akın Çağlar’ın BDDK üyeliğine atanmasına karşı çıktığını ve istifasını istediğini vurgulayan Erdoğdu, şu ifadeleri kullandı: “Çünkü BDDK bankaları denetleyen bir kurumdu ve Can Bey hakkında yürüyen bir soruşturma vardı. Bu eleştirilerim de sonuç vermiş olmalı ki, Can Bey bu incelemeler tamamlanmadan BDDK’deki görevinden süresi dolmadan istifa etti. Can Bey’in bütün bu iddialardan aklandığını öğrendim.” Erdoğdu Çağlar için ayrıca “Meslektaşım ve üstadım” ifadesini kullandı.