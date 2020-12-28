28 Aralık 2020 Pazartesi 08:32 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 08:32

2020'nin son Bakanlar Kurulu toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül'ün yapacağı sunumlar çerçevesinde 2021'deki ekonomi, hukuk ve demokrasi reformları masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak olan toplantının ana gündem maddeleri, bütün bir yılın değerlendirmesi ve 2021 reformları olacak. Hukuk ve ekonomi alanında yapılacak reformlarla ilgili atılacak önemli adımların kararlaştırılması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün, çalışmaların son durumuyla ilgili bir sunum yapmaları planlanıyor.

Çin’den gelen aşının incelenme ve daha sonra vatandaşa uygulama süreci de masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, alınan tedbirlerin vaka sayılarını nasıl etkilediğiyle bir sunum yapması bekleniyor.

AB VE ABD İLE YENİ DÖNEM

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Kabine toplantısının başlıkları arasında, AB ile önümüzdeki dönemde atılacak yeni adımlar da olacak. AB ile yeni bir sayfa açma konusunda hazırlıklı olunduğu her fırsatta vurgulanırken, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye’nin uluslararası bir konferans önerisine karşı ülkelerin nasıl bir tutum içerisinde olduğu değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuyla ilgili bir sunum yapması planlanıyor. Toplantının en önemli gündem başlıklarından biri de yeni ABD yönetimi ile ilişkilerin seyri olacak. CAATSA yaptırımları ve yeni ABD Başkanı Joe Biden’ın izleyeceği politika değerlendirilecek.