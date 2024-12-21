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Politika

2025 bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 2025 Merkezi Yönetim Bütçesi kabul edildi. Bütçe görüşmelerinde 568 milletvekili oy kullandı. 318 kabul oyuna karşılık 249 ret oyu kullanıldı.

AA21 Aralık 2024 Cumartesi 07:40 - Güncelleme:
2025 bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
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2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin oylamasında 567 oy kullanıldı; teklife 317 kabul, 249 ret ve bir çekimser oy verildi.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylamasında ise 568 oy kullanıldı; teklife 318 kabul ve 249 ret, bir çekimser oy verildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bütçe hazırlığında emeği geçenlere teşekkür etti.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, 2025 YILI BÜTÇESİNİN HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı bütçe teklifinin hayırlı olmasını diledi.

Kurtulmuş, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmelerimizi tamamladık. 2025 bütçesi ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlı olsun."

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