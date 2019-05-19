'23 Haziran daha güzel olacak'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’daki 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması öncesi Dolmabahçe’de gençlerle iftarda buluştu. İftar sonrası gençlerin sorularını cevaplayan Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı:

İSTANBUL SEÇİMLERİ: İtirazlar partilerin en doğal hakkıdır. YSK kararını verdikten sonra da artık diyeceksiniz ki, ‘tamam şeriatın kestiği parmak acımaz’ diyecek işi bitireceksiniz. 29 binden 13 bine oy düşüyor. Buradan buraya eğer oylar düşüyorsa burada bir hırsızlık var. Bir kaçak var. Nitekim 1963’te seçime şaibe karıştığı için seçim iptal edildi, onların döneminde. Şimdi şaibe çok çok büyük, itirazlarımız yapıldı. Delil ve belgeleriyle yapıldı. YSK bunun iptaline karar verdi. İptal kararı verilene kadar CHP’nin başındakiler hepsi YSK’ya methiyeler döşenirken ne zamanki iptal kararı verildi bu defa neler söylediler? Çete mi demediler!

ÇİRKİN YAYGARA: Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İspat edemiyorsan o zaman kusura bakma. YSK kararını verdi. Pazartesi beklenen o ki gerekçeli karar da açıklanacak. Şu anda süreç başlamış vaziyette, bizler de çalışıyoruz. Diğerleri de çalışıyor. Bu arada 2 Haziran seçimleri var. Denizli’nin Honaz’ı, Kırıkkale’nin Keskin’in de. Buralarda yapılan seçimlerde bizim aleyhimize olanlar var, MHP’nin aleyhine olanlar var. Bunlar bu tür çirkin yaygaralar koparmadılar. Ben inanıyorum ki, İstanbullu hemşehrilerim bunun gereğini yapacaktır.lerinden çok farklı.

23 HAZİRAN DAHA DA GÜZEL OLACAK: Sandıklara bırakın memurları, işçileri memur diye sandıklarda görevlendirdiler. İsim isim verince kaçacak bir yeri kalmadı. Bankalar tutuştu bu sefer. ‘Bizden istediler verdik’ dediler. Kusura bakmayın bunlar memur değil ki, işçidir. Halkbank, Ziraat Bankası’nda çalışan da işçidir. Özel sektör bankaların tamamı işçi statüsündedir, memur değil. Şimdi bu seçimde bu olamayacak. Her siyasi parti seçim kurulundan isimleri alabilecek. Bu ciddi kontrol mekanizmasıdır. 23 Haziran seçimleri iddialı konuşuyorum, daha da güzel olacak.

ÇETE DİYEMEZSİN: Bakıyorsunuz YSK mensuplarına çete diyor. Anayasamızın 138. maddesi bırakın çete demeyi ima dahi edemezsiniz diyor. Maalesef YSK’nın mensupları bunlara karşı dava açmadılar. Bana göre açmaları lazım. Bir yargı mensubuna hakaret edemezsin. Bundan sonraki süreci nasıl götürecekler. Bu kabadayılık yapılacak yer değil. Sandık orada, gidilir, en büyük hakem millettir. Millet ne derse doğru olan odur.

SANATÇILARIN TAVRI: Sanatçı sanatıyla aslında konuşmalı. Sanatçı siyaset yapmalı. Yoksa sanatçı kalkıp da sanatını, bulduu muhabbeti sevgiyi kalkar da bir karşı siyasi anlayışa tavır koyarak genelleştirirse bu ülkede birliğe, beraberliğe katkıda bulunmaz. Bu sıkıntıların kaynağı olur. Haliç Kongre Merkezi’nin temelini atan benim. Kültür Bakanı ile Binali Bey o akşam orada Pazar günü yapılacak operetle ilgili olarak o eseri izlemeye geliyorlar. Bu slogan atılmaya başlandığı anda bile bizim adayımız Binali Bey dönüp onları alkışlıyor. Kucaklayan Binali Bey. Kucaklanmaya muhtaç olduklarını söyleyenleri malesef bu toplumun gerilmesine ne den olanlar. Biz yine sabırla bu yola bu şekilde devam edeceğiz.

82 MİLYON KARDEŞİM: (Siyasilerin dili toplumu geriyor. Sizce buna sonlandırmanın zamanı gelmedi mi?) Bugün Dolmabahçe Salonu’nda biraraya geldiysek bu bir sinyaldir, işaret fişeğidir. Derdimiz şudur, kimsenin dışlanmadığı bir Türkiye. 82 milyon benim kardeşimdir.