23 Haziran'da İstanbul'a sahip çıkın

İstanbul Sancaktepe’de düzenlenen açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyi Erdoğan şunları söyledi: “Sancaktepe’ nin acaba 20 yıl öncesini bilenler ne kadar? Gençler bunu bilse inanıyorum ki oy verirken daha farklı oyunu verecek. 20 yıl öncesinde böyle bir Sancaktepe var mıydı? Okullarıyla hastaneleriyle acaba böyle bir Sancaktepe var mıydı? Burada da çöp dağları yok muydu? Biz iktidar olduk Sancaktepe farklı bir ilçe oldu.”

39 VATANDAŞ ÖLDÜ

“AK Parti kurulduğu günden beri hizmetle milletimizin gönlüne girmiş bir partidir. Bizim lügatimizde boş konuşmanın, yalan ve iftiranın yeri yoktur. Türkiye bu popülist siyaset anlayışı yüzünden geçmişte altın kıymetinde yıllarını heba etmiştir. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, enerjide bu devrimi yaptık mı? Ümraniye’deki çöplük, o zaman kimdi belediye başkanı CHP. Burası patladığı zaman 39 vatandaşımız Ümraniye’de öldü. CHP çöp, çukur, çamurdur. Pazar günü akşam farklı bir müjde ile yola devam etmeliyiz.”

BU ZİHNİYETLE OLMAZ

“Maruz kaldığımız her saldırının CHP ve HDP tarafından hararetle desteklenmesinin nedeni budur. Bu çevreler işi 1453’ün rövanşına kadar götürmüşlerdir. Duvarlara zulüm 1453’te başladı yazdılar. Bu CHP zihniyeti Pazar günü bizden oy isteyecek. Gönüllerin fethi 1453’te başladı. İstanbul zulmün estiği Konstantinopolis’ten kurtularak bize geldi. 31 Mart’ta seçimin neticesine en çok sevinenlerin arasında Yunanlılar vardı. Yunan gazetelerinde Atılan başlıkları hatırlıyorsunuz değil mi? Mursi’nin ardından söylenenleri hatırlayınız. CHP zihniyeti onun benzerleri benimle ilgili de ne diyorlardı, Mursi içeri atıldığı zaman Erdoğan’ın akıbeti de onun gibi olacak diyorlardı. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı? Mesele bu kadar önemli… Biz kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Korku asla yakışmaz. Mursi mahkeme salonunda 20 dakika yerde maalesef çırpınıyor. Orada yetkililer Mursi’ye müdahale etmiyorlar. Mursi eceliyle değil öldürülmüştür. Mursi’nin vasiyeti vardı. Köyüne defnetmediler. Devlet kendi belirlediği yere defnetti. Çünkü korkuyorlardı. Korkaklar zafer anıtı dikemezler. Bunu böyle biliniz. Biz Türkiye olarak bununla ilgili süreci takip edeceğiz. Uluslararası mahkemelerde Mısır’ın yargılanması için ne varsa yapacağız. İslam İşbirliği Teşkilatını göreve davet ediyoruz. G-20 zirvesi bu noktada önem arz ediyor. Bu topraklarda Türk-Kürt, ister doğulu ister Batılı kimseyi ayırt etmeyen tek zihniyet vardır, o da AK Parti zihniyetidir.”

YÜZDE 10’U YAPILMADI

“Milli iradeye sıkı sıkıya sarılacağız. Sandığa gitmeyenleri tutacaksınız sandığa götüreceksiniz. Sandığı aşağılayanlara hak ettikleri dersi bir kez daha vereceğiz. Binali Yıldırım’ın rakibi çaldılar diyor. Bu ifade hukuki değil siyasi bir ifadedir. Özellikle sandıklarda memurların yerine bir yerlerden taşımalı kişilerin getirilip görevlendirilmesi, tutanaklara imzaların peşin alınması manidardır. İstanbul’un 39 ilçesinin 25’ini biz aldık, biri MHP’nin, 24 tanesi AK Parti’nin. 312 belediye meclis üyesinin 180’ini yine cumhur ittifakı aldı. Bu şehirde de tartışmasız galip geldik demektir. AK Parti’nin oyları çalınmıştır, iç edilmiştir. Siyasi bir ifadedir. Birileri ısrarla diyor ki öyleyse hırsız kim? Onlara şunu söylemek lazım; soruyu soran. Bu siyasi bir ifadedir. Zaten iyi biliyorlar bu işi. Memur yerine bankalardakileri yerleştirenler kim? Hırsız gece seçim kuruluna baskın yaparak oyların yeniden sayılmasına engel olanlardır. İlla ismiyle mi söylemek lazım. Hırsız kendini bildiği için çırpınıp duruyor. Seçim yenilenmesi kararı sadece İstanbul için değil başka birçok ilçe ve beldede verilmiştir. CHP adayına destek Ya yurtdışından, ya Kandil’den ya da Kandil’in güdümündeki partinin eski genel başkanı Selo’dan geliyor destek. Selo ne diyor, oylar CHP’nin adayına diyor. Kandil ne diyor oylar CHP’nin adayına diyor. Terör örgütü ile beraber hareket edenlere CHP’ye oy veren kardeşlerim oylarını verecek mi?”

KİMSEYİ TANIMAYIZ

“Bunların her şeyleri gibi siyasetleri de sahte. Eğer konu hizmetse bizim adayımız Binali Yıldırım’ın üzerine biz kimseyi tanımayız. En iyi proje adamını İstanbul’a aday yaptık. Eğer konu vizyonsa iki adayı mukayese etmek Binali beye haksızlık etmek olur. Ortak program öncesi ve sonrası yaşanan hadiseleri takip ettiniz değil mi? Marmara Etap otelinde moderatörle CHP’nin adayı bir araya geliyor. Soruları konuşuyorlar. Sayıştay raporlarından belediye hizmetlerine o kadar çok yalan söylemiştir ki Binali Bey hangi birini düzelteceğini şaşırdı. Sayıştay açıklamasını yaptı mı? CHP adayı soruların Binali beye verildiğini de iddia etmişti. Bay Kemal’de yalan ne kadar çoksa bu da kendi genel başkanı ile yarışıyor. Programdan önce moderatör ile CHP adayı bir otel odasında 45 dakika baş başa görüşmüşler. CHP adayının yaptım

yapmadım, söyledim söylemedim türü o kadar çok tutarsızlığı varken çetelesini tutamaz olduk. Alenen yalan söylendiği bir durumla karşı karşıyayız. Ordu Valimize ‘it’ dedi. Sonra bir yalan; ben it demedim basit dedim… Bütün görsel medyaya çıktı. Hepsinde it dediğin var. Şu anda seçim sebebiyle vali bey davasını açmadı ama seçim sonrası açacak. Daha aday sıfatı taşırken bunca alengirli işe bulaşan, bunca yalan söyleyen, bırakınız bizi, tüm İstanbul’u, tüm milleti kandırmaya çalışan, önüne gelene söven, hakaret eden CHP adayı acaba yarın o koltuğa oturduğunda neler yapar? Allah İstanbul’u böyle bir felaketten korusun diyorum.”