24 TV ekranlarında çarpıcı değerlendirme! Bahçeli'nin açıklamasının perde arkası: Terörsüz Türkiye hedefi

Türkiye'nin çevresini saran terör yapılanması ülkenin 40 yıllık bir sınavı haline geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çokça dile getirdiği 'Terörsüz Türkiye hedefi' ifadesi muhalefet tarafından çarpıtıldı.

CHP/DEM'İN AMACI NE? ETNİK KABİLE Mİ?

"Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse, haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım." şeklinde konuşan Devlet Bahçeli, "Türk'ü Kürd'e, Kürd'ü Türk'e kırdırmaya, milleti etnik kabilelere ayırmaya, Anadolu'yu mozaik cehennemine dönüştürmek için fırsat kollayan alçaklara sesimiz çıkmasın mı?" dedi.

MUHALEFET VE ÇELİŞKİLERİ

Bahçeli'nin açıklamaları ve muhalefetin birbirinden çelişkili eleştiri furyası; Bir taraftan Bahçeli'nin sözlerini hedef alıp bir taraftan da kayyum atamalarına tepki gösteren CHP zihniyeti 24 TV'de yayınlanan Açık Görüş programında konuşuldu.

"MANİPÜLATİF ALGI OPERASYONU"

Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay, "Hain planlarla belediye başkanı gibi gözüküp terör örgütlerine lojistik ve finansal kaynak sağlayan bu yapılara "elinize sağlık mı?" denilecek. İşinize gelince askerler kılıç kaldırdı diye içeride ortalığı yaygarayı basıp manipülatif algı operasyonu yapıyorsunuz. Bu aynı akıl 4 gün önce Tunceli'de Aziz Atatürk'e hakaret ettiler! Bu size ihanet değil mi? Niye hiçbiriniz ses çıkarmıyor." dedi.