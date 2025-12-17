AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Yalçın, İsrail'in Beşar Esed sonrası Suriye'yi boş bırakmadığını, Süveyda üzerinden kışkırtmalara kalktığını anlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Hasan Basri Yalçın (@hby34): SDG'nin varlığı hâlâ Suriye'nin toprak bütünlüğüne sorun çıkarabilecek veya istikrarsızlaşmasına neden olabilecek bir yapıdaysa, bu durum Suriye'yi rahatsız ettiği kadar Türkiye'yi de rahatsız edecektir. pic.twitter.com/z5UWuKowFl — 24 TV (@yirmidorttv) December 17, 2025

Türkiye'nin Suriye konusunda 3 kırmızı çizgisinin olduğunu kaydeden, Yalçın, "Birinci Suriye'nin toprak bütünlüğü. Suriye'yi dışarıdan karıştıracak her şey bizi rahatsız eder. İkincisi Suriye'nin istikrarlı bir yapıya kavuşması. Demokrasisiyle kalkınmasıyla Suriye'nin yeniden ayağa kalkması. Üçüncüsü ise Suriye'de yeni ortaya çıkacak bu yapının Suriye ile dostça ilişkiler geliştirmesi. Bizim önceliklerimiz bunlar. Bölgedeki ülkelerin İsrail'in provokasyonlarıyla yeniden Suriye'nin karışmasını istemiyorsa talep edeceği şey budur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Hasan Basri Yalçın (@hby34): İsrail bugün bile ateşkesi tam anlamıyla uygulamıyor. Oradaki insanları zor durumda bırakmak için elinden geleni yapıyor. Şu an uluslararası kamuoyunda İsrail suçlu taraf konumunda ve aslında elini ayağını... pic.twitter.com/Fpj63i8sm1 — 24 TV (@yirmidorttv) December 17, 2025

Suriye, Karadağ, Libya, Doğu Akdeniz'i örnek gösteren, Yalçın, "Türkiye'nin yakında coğrafyasında rızamızın olmadığı bir senaryo mümkün değil" dedi.

10 Mart mutabakatını işaret eden Yalçın, terör örgütü SDG'yi akılcı davranmaya çağırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tunceli eski milletvekili Kamer Genç'in mezarı başında rakı içtiği görüntüler hakkında ise Yalçın, "Türk toplumunun değerleriyle zırnık kadar uyuşmayacak bir davranış. Bir insanın mezarını içki masasına nasıl çevirirsiniz?" dedi.