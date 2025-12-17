İSTANBUL 14°C / 5°C
Politika

24 TV'de Türkiye'nin 3 kırmızı çizgisi vurgusu! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Bölge ülkelerin de talep edeceği budur

24 TV'ye özel açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Türkiye'nin Suriye konusunda 3 kırmızı çizgisinin olduğunu ifade etti. Yalçın, bölgedeki ülkelere de çağrıda bulunarak İsrail'in provokasyonlarıyla Suriye'nin yeniden karışmaması için Ankara'nın politikasını talep etmesi gerektiğini dile getirdi.

HABER MERKEZİ17 Aralık 2025 Çarşamba 17:41 - Güncelleme:
24 TV'de Türkiye'nin 3 kırmızı çizgisi vurgusu! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Bölge ülkelerin de talep edeceği budur
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Yalçın, İsrail'in Beşar Esed sonrası Suriye'yi boş bırakmadığını, Süveyda üzerinden kışkırtmalara kalktığını anlattı.

Türkiye'nin Suriye konusunda 3 kırmızı çizgisinin olduğunu kaydeden, Yalçın, "Birinci Suriye'nin toprak bütünlüğü. Suriye'yi dışarıdan karıştıracak her şey bizi rahatsız eder. İkincisi Suriye'nin istikrarlı bir yapıya kavuşması. Demokrasisiyle kalkınmasıyla Suriye'nin yeniden ayağa kalkması. Üçüncüsü ise Suriye'de yeni ortaya çıkacak bu yapının Suriye ile dostça ilişkiler geliştirmesi. Bizim önceliklerimiz bunlar. Bölgedeki ülkelerin İsrail'in provokasyonlarıyla yeniden Suriye'nin karışmasını istemiyorsa talep edeceği şey budur" dedi.

"MÜMKÜN DEĞİL"

Suriye, Karadağ, Libya, Doğu Akdeniz'i örnek gösteren, Yalçın, "Türkiye'nin yakında coğrafyasında rızamızın olmadığı bir senaryo mümkün değil" dedi.

10 Mart mutabakatını işaret eden Yalçın, terör örgütü SDG'yi akılcı davranmaya çağırdı.

ÖZEL'İN TEPKİ TOPLAYAN 'RAKI' GÖRÜNTÜLERİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tunceli eski milletvekili Kamer Genç'in mezarı başında rakı içtiği görüntüler hakkında ise Yalçın, "Türk toplumunun değerleriyle zırnık kadar uyuşmayacak bir davranış. Bir insanın mezarını içki masasına nasıl çevirirsiniz?" dedi.

