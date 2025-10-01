TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı'na ilişkin 24 TV Meclis önünde özel yayın gerçekleştirdi. Canlı yayına konuk olan isimler gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"CHP'NİN KARARI DEMOKRASİYE ZARAR VERİYOR"

24 TV canlı yayınına katılan Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan, CHP'nin toplantıya katılmama kararını eleştirdi.

Özkan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi adı üstünde yasama organımız. Ve yasama organını temsil eden milletin vekillerinin burada tam kadro olarak mecliste bulunmaları icap ederdi. Anayasa da bunu buyuruyor zaten ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu özel oturuma katılmayacağını biliyoruz.

Bu, Türkiye demokrasisine ve elbette siyasetine de zarar veren bir karar. Haliyle Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında CHP'nin protestosuna dair eleştirilerini yönelteceği, çağrılarını içeren bir mesaj paragrafı olacaktır diye düşünüyorum

Özkan, konuşmasının devamında "CHP, Türkiye'nin ana muhalefet partisi olarak doldurması gereken güçlü muhalefet alanını boşaltmış oluyor." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR MUHALEFET ANLAYIŞI DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK"

24 TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri, CHP'nin katılmama kararına tepki gösterdi.

İleri, "TBMM, her daim yoğun çalışan bir meclistir. Büyük bir devletin meclisidir Bu, Türkiye'nin kronik muhalefet problemiyle ilgili yeni bir gelişmedir. Benim bakış açıma göre, maalesef çok beklenmedik ve çok şaşırtıcı değildir. Bir demokraside olmaması gereken bir manzaradır. Bu tarz bir muhalefet anlayışının dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

CHP MECLİS AÇILIŞINA KATILMAMA KARARI ALDI



"TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESELESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Terörsüz Türkiye sürecine ve Kardeşlik Komisyonu'nun çalışmalarına değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, söz konusu meselenin "yüzyıllık" bir mesele olduğunu vurgulayarak "Terörsüz Türkiye"meselesi çok önemli bir meseledir. Türkiye'de bu komisyonun varlığı dahi bizatihi çok önemlidir. Bu mesele, yüzyıllık bir meseledir. AK Parti döneminde sessiz reformlar dediğimiz adımlar çok önemlidir." dedi.

Yayman, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz gündemine hakimdir. Türkiye'de bu konuda sözü olan herkesi çağırmıştır ve büyük bir demokratik olgunlukla dinlemiştir.

MİLLİ DAYANIŞMA, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ KOMİSYONU



"TÜRKİYE 10 YILLARCA AYAĞINA PRANGA VURAN MESELEYİ HALLEDİYOR"

Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefinin önemine değinen Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, "Bundan 20 yıl önce Türkiye'nin en büyük sorunu ne diye sorulsaydı yüzde 60-70 civarında terör cevabı verilirdi. Türkiye 10 yıllarca ayağına pranga vuran, gelişmesini engelleyen ve pek çok ocağa ateş düşüren bir meseleyi hallediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HEDEFİ



"NAFAKA DÜZENLEMESİ GELİYOR"

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, " Nafaka düzenlemesi geliyor. Kısa süre evlilik yapmış ama hayat boyu nafaka ödemeye mecbur bırakılmasının adil olduğunu düşünmüyorum." dedi.