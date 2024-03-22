AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Kabaktepe, "Son bir haftaya girmiş oluyoruz. Belli farklılıklar ve çeşitlilikler kazandırarak, bu 8 günü 24 gün gibi yaşayacak bir eforla 31 Mart'a gideceğiz" dedi.

Para günü yapılacak mitinge hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Kabaktepe, "Miting alanına vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Yine bir rekora koşacağımıza inanıyorum. 24 Mart'taki miting de kendi alanında tarihe geçecek büyüklükte olacak ve 31 Mart'ın da işaretini verecek." dedi.

CHP'li İBB yönetiminin temel atmama törenlerinden vatandaşların rahatsız olduğunu dile getiren Kabaktepe," "Projelerin durdurulduğu, metro trenlerine hafriyatların döküldüğü, temel atmama törenlerin yapıldığı bir sürece gelmiş olduk. Vatandaşımız bundan rahatsız" dedi. Ulaşım sisteminin iyi yönetilemediğine vurgu yapan Kabaktepe, yanan otobüslere işaret etti.

Kentsel dönüşümün İstanbulluların en büyük gündemi olduğunu belirten Kabaktepe, "Çevre ve suya dair, toplu taşımaya dair talep ve öneriler var. İstanbullu mahallesine dokunan hizmetlerin öncelenmesini bekliyor. Biz de bunlara dair çözüm önerilerimizi İstanbullularla paylaşıyoruz" dedi.

"Ayasofya, bizim için cami ancak CHP için müze" diyen Kabaktepe, "Murat Kurum, Yeniden Refah Partisi seçmeninden de oy alacak. İstanbullu her şeyin farkında. Sahada Murat Kurum'un CHP seçmeninden de oy alacağını görüyoruz." ifadelerini kullandı.