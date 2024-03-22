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Politika

24 TV'ye konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Sahada Murat Kurum'un CHP seçmeninden oy alacağını görüyoruz

24 TV ekranlarında yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 'Murat Kurum, Yeniden Refah Partisi seçmeninden de oy alacak. İstanbullu her şeyin farkında. Sahada Murat Kurum'un CHP seçmeninden de oy alacağını görüyoruz' dedi.

22 Mart 2024 Cuma 15:35 - Güncelleme:
24 TV'ye konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Sahada Murat Kurum'un CHP seçmeninden oy alacağını görüyoruz
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

"31 MART'TA FETRET DEVRİNE SON VERECEĞİZ"

Kabaktepe, "Son bir haftaya girmiş oluyoruz. Belli farklılıklar ve çeşitlilikler kazandırarak, bu 8 günü 24 gün gibi yaşayacak bir eforla 31 Mart'a gideceğiz" dedi.

İSTANBUL MİTİNGİNE REKOR KATILIM

Para günü yapılacak mitinge hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Kabaktepe, "Miting alanına vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Yine bir rekora koşacağımıza inanıyorum. 24 Mart'taki miting de kendi alanında tarihe geçecek büyüklükte olacak ve 31 Mart'ın da işaretini verecek." dedi.

VATANDAŞLAR TEMEL ATMAMA TÖRENLERİNDEN RAHATSIZ

CHP'li İBB yönetiminin temel atmama törenlerinden vatandaşların rahatsız olduğunu dile getiren Kabaktepe," "Projelerin durdurulduğu, metro trenlerine hafriyatların döküldüğü, temel atmama törenlerin yapıldığı bir sürece gelmiş olduk. Vatandaşımız bundan rahatsız" dedi. Ulaşım sisteminin iyi yönetilemediğine vurgu yapan Kabaktepe, yanan otobüslere işaret etti.

İSTANBULLULARIN EN BÜYÜK GÜNDEMİ: KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşümün İstanbulluların en büyük gündemi olduğunu belirten Kabaktepe, "Çevre ve suya dair, toplu taşımaya dair talep ve öneriler var. İstanbullu mahallesine dokunan hizmetlerin öncelenmesini bekliyor. Biz de bunlara dair çözüm önerilerimizi İstanbullularla paylaşıyoruz" dedi.

"İSTANBULLU HER ŞEYİN FARKINDA"

"Ayasofya, bizim için cami ancak CHP için müze" diyen Kabaktepe, "Murat Kurum, Yeniden Refah Partisi seçmeninden de oy alacak. İstanbullu her şeyin farkında. Sahada Murat Kurum'un CHP seçmeninden de oy alacağını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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