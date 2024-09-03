Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 24 TV'de TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in gündeme dair sorularını cevaplıyor.

KAYIP NARİN SORUŞTURMASI

Kayıp Narin soruşturmasına ilişkin Bakan Tunç, "Öncelikle Narin kızımızın sağ bulunmasını istiyoruz. Bir taraftan adli soruşturma devam ediyor. Çok hassas bir konu, soruşturmanın daha titiz yürütülebilmesi için yayın yasağı da alındı. (Narin'in amcasının tutuklanması) Bu tutuklama tedbiren bir tutuklama. Sadece öldürme şüphesinin yanı sıra kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma şüphesi de var. Soruşturma gerek adli tıp, gerek diğer çalışmalar devam ediyor. Temennimiz bir an önce Narin'e sağ salim ulaşılması. Abisiyle ilgili vücudundaki izlerle ilgili bir test yapılmıştı. O morlukların kimin olduğu tespit edilemedi. Birinin kendisine ait, diğeri tespit edilemedi" dedi.



"SOSYAL MEDYA, SUÇ İŞLENMESİNE ÇOK ELVERİŞLİ BİR ALAN"



İnternette suç işlenmesini önlemek için tedbirler alındığını kaydeden Bakan Tunç, "Sosyal medya, suç işlenmesine çok elverişli bir alan. Bu özgürlüğün sınırlarını aşarak su işleyenler de yargının yükünü arttırıyor. Gerçek hayatta bir şey suçsa sanal dünyada işlendiğinde de suçtur. Dünya ülkeleri de şu anda sosyal medyanın bir düzene girmesi, özellikle suç işlenmesinin önlenmesi bakımından bir takım ülkeler kendi iç hukuklarında düzenlemeler yapmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN KÜFÜRBAZ DİLRUBA'YI PROTOKOLDE AĞIRLAMASI



Sokak röportajında AK Partili seçmene hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'nu protokolde ağırlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sert sözlerle eleştiren Bakan Tunç, "Millete yönelik ifadesi, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik söylediği sözler. Bunların kabul edilemez olduğunu sosyal medyamdan paylaştım. Bu kişiyi baş tacı etmesi suça teşvik eder. Sayın Özel'in, İzmir'de o şahsı, onu takdirle karşıladığını hep beraber gördük. Soruşturması devam eden bir konu. Siz onu, soruşturması devam eden bir kişinin yanına oturup, takdire maruz görüyorsanız o zaman siz bu suçların çoğalmasını istiyorsunuz demektir. Sayın Özel'e, "geri zekalısın Sayın Özel" dese teşekkür etmez herhalde, gider şikayet eder" dedi.

