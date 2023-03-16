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Politika

24'e konuşan Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan Başkan Erdoğan açıklaması

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, 24'ün sorularını cevapladı. Niinistö, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eski zamanlardan iyi tanırım. Çok önemli mesajları olduğuna eminim' dedi.

Star Gazetesi16 Mart 2023 Perşembe 16:22 - Güncelleme:
24'e konuşan Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan Başkan Erdoğan açıklaması
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu.

Uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki kriz masasına gelerek Vali Ömer Faruk Coşkun dan bilgi aldı.

Deprem bölgesinde 24'ün sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Niinsitö, "Bu büyük bir olay. Bütün aile ve akrabalarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Altyapı çalışmalarının devam ettiğini gördüm. Finlandiya'da biz çok deprem görmüyoruz ama burada gördüğümüz manzara acıyı paylaştığımıza yetti. Dışişleri bakanlığımız ve diğer Avrupa birliği bakanlarımız ile birlikte neler yapabileceğimiz hakkında bir toplantı yaptık. Şimdiye kadar görülmemiş büyük bir afet. Çalışmalarınız görüyorum ve bu çalışmalar neticesinde hayat tekrardan normale dönecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO üyeliği konusunda "Finlandiya'ya sözümüzü tutarız" değerlendirmesinde ilişkin Niinsitö, "Bunun hakkında yarın daha fazla şey duyacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eski zamanlardan iyi tanırım. Çok önemli mesajları olduğuna eminim" ifadelerini kullandı.

NATO üyeliğinde İsveç'le ayrı hareket edecek misiniz? sorusuna ise Finlandiya Cumhurbaşkanı, "Aslında kendi başımıza gitmiyoruz. İkimiz de NATO üyesi olmalıyız. Finlandiya üyeliğe başvurduğunda kendisinden beklenen her şeyi yaptı. Ardından hükümetimiz Madrid'de müzakerelere başladı. Benim görüşüme göre gerekli her şeyi yerine getirdik. Şimdi de onay için bekliyoruz" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Niinistö, daha sonra depremin en çok hasar verdiği Trabzon ve Azerbaycan bulvarında araçla inceleme yaptıktan sonra Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Konteyner Kenti ziyaret etti. Depremzede vatandaşlar ve çocuklarla buluşan Niinistö, vatandaşlarla sohbet etme imkanı da buldu.

Niinistö, daha sonra bölgeden ayrıldı.

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