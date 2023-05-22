24'e konuşan Kabaktepe: Kılıçdaroğlu zikzak siyaseti yapıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2. tur seçimine ilişkin 24 TV'ye önemli değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu'nun "Yalan söylemeyi beceremiyorum" sözlerine atıfta bulunan Kabaktepe, "Yani yalan söylememeleri gerekir. Ama en büyük yalanı herhalde "yalan söylemeyi bilmiyorum" yalanı olacak. Büyük yalan söylüyorlar da, basit söyleyemedikleri için inandıramadılar. Yani sadece son 6 aya baksak sayın İmamoğlu'nun, sayın Kılıçdaroğlu'nun, CHP siyasetçilerinin ne kadar çok yalan söylediklerini hep beraber görürüz. Yani seçim akşamı dünya siyasi tarihinde olmamış, Türkiye siyasi tarihinde olmamış.. Çıkıyor 2 tane büyükşehir belediye başkanı... Birisi diyor ki "Biz 81 ilde ilerideyiz"... Bu demokratik hayatımızda olmamış bir şey. Hiçbir lider, hiçbir parti, 81 ilde ileride olmamış. Ben bunu soruyorum, bu yalan mıdır?. Sehven ağızdan çıkmış bir cümle midir? Yoksa kandırılmışlık mıdır? Birileri sizi kandırarak yalan söylediyseniz çıkın onu açıklayın. "Ey halkımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kıymetli Ankaralılar, İstanbullular kusura bakmayın. Bizi kandırdıkları için yalan söyledik" deyin. Kendiniz söylediyseniz de onu itiraf edin. Sayın İmamoğlu da aynı şekilde çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu ilan ediyor. Ki sonradan da görevden almalarla gördük ki o anda da veriler öyle değilmiş. DEVA Partisi yetkilileri, diğer yetkililer, "Biz zaten biliyorduk" diyorlar sonucun ne olduğunu" ifadelerini kullandı.

CHP'nin "Terörü bitireceğiz" billboardlarıyla terör örgütü PKK'nın Kılıçdaroğlu'na yaptığı destek açıklamalarının tezatlığına dikkat çeken Kabaktepe, "Dünyada kavramsal olarak "Teröre karşı mısın?" dediğinizi herkes "Ben karşıyım" diyor. Bunun bir anlamı yok. Şunu söyleyecek Sayın Kılıçdaroğlu... "Ben PKK'ya karşıyım, PYD'ye karşıyım, YPG'ye karşıyım, SDG'ye karşıyım, FETÖ'ye karşıyım, DEAŞ'a karşıyım, DHKP-C'ye karşıyım"... Ben hepsini söylüyorum. DAEŞ'ın da FETÖ'nün de, DHKP-C'nin de hepsi terördür. Terörist örgütleridir. Bu örgütlerin yapılanmalarına da yaptıklarına da, ülkemize dönük eylemlerine de lanetliyoruz ve karşıyız. Şimdi öyle kavramsal olarak "Teröre karşıyım" demekle bu olmaz. Çıkacaksınız Suriye'de bize bomba atan YPG'ye de karşı olduğunuzu ve ona karşı yapılan operasyonu desteklediğinizi söyleyeceksiniz. Hala teröre karşıyım cümlesini yuvarlak olarak kurup, "Biz Suriye'de Irak'ta operasyondan vazgeçeceğiz" demeniz, "İmralı'nın kapısını kıracağız" diyenlere ses çıkarmamanız, terör nedeniyle görevinden alınan "PKK'lı, FETÖ'cü, KHK mensuplarını göreve iade edeceğiz" düşüncesinden vazgeçmemeniz bunu çok basit bir cümleyle bile ifade etmiş olmamanız sizin bu konuda samimiyetsiz olduğunuzu sadece ve sadece insanımızı basiretine, ferasetine, aklına değerlendirmesiyle alay edercesine "Ben teröre karşıyım"... Şimdi Avrupa da "Teröre karşıyım" diyor, PKK'ya silah veriyor. Amerika da "Teröre karşıyım" diyor, YPG'ye silah veriyor. Onun gibi mi karşısın?. PKK'ya karşısın, hem YPG'ye karşısın, hem FETÖ'ye karşısın ama FETÖ'cüleri, YPG'yi, PKK'yı destekleyen tüm kurumları desteklemeye devam edeceksin. Sen de söyleminle bunu destekleyeceksin. Buna Cumhurbaşkanımız "çarkçı siyaseti" dedi. Hakikaten çok güzel bir tanımlama oldu. Sayın Kılıçdaroğlu zikzak siyaseti yapıyor. Her gün açı değiştiriyor. Dolayısıyla ne olduğuna kendisi de karar verememiş bir pozisyonda" dedi.