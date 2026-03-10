Asrın yolsuzluk davası olarak bilinen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının bugün ikinci oturumu gerçekleşti. Davada 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılanıyor. Sanık Ekrem İmamoğlu dün mahkemede parmak sallayıp mahkemeyi tehdit etti. İmamoğlu'nun bu davranışına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de sahip çıktı o da yargıyı hedef aldı. Özgür Özel hakkında mahkeme heyetine hakaretten soruşturma başlatıldı.

Davayı takip eden 24 TV Editörü Oğuz Polatbilek, dün Özgür Özel'e yönelttiği "Usule göre Ekrem İmamoğlu'nun bu hareketini tasvip ediyor musunuz?" soru hakkında konuştu.

"50 BİN KİŞİYİ TOPLAYACAĞIZ' DEDİLER 5 BİN BİLE TOPLAYAMADILAR

Ekrem İmamoğlu'nun kürsüyü işgal girişimini Özgür Özel'e sorduğunu söyleyen Polatbilek, "Şimdi (Özgür Özel'in) buradaki tavrın aynısı içeride de vardı. İçeride de yargıçlar var. Onlar da o söylemlerin ne anlama geldiğini biliyor. Benim sorduğum soru şuydu. "Usule göre yapılan bu hareketi tasvip ediyor musunuz?" Elbette her şey usule göre başlar. Siz dedim "Mahkeme başkanı izin vermeden, mahkemeye izin vermeden kürsüye yürüyüp söz almasını, kürsü işgalini tasvip ediyor musunuz? Önce usul mü gelir esas mı? O usullere göre de esaslara geçilir." dedi.

Özgür Özel'in tavrına ilişkin konuşan Polatbilek, "Ben o gerginliği makul karşılıyorum. Çünkü neden '50 bin kişiyi toplayacağız' dedikleri alanda 1500-2000 kişi anca vardı. Bugün grup toplantısını burada yapıyor. Yoğun bir kalabalık olması beklenirken kalabalık görmedik. Duruşma salonu, dün izleyici bölümü siyasetçilerle tıklım tıklımdı. İzleyici bölümünde bugün az sayıda siyasetçi var ve izleyici bölümü de dolmamış durumda. Basının dünkü kadar ilgisi yok. Avukatların sadece üçte biri içeride. Tutuksuz sanıklar bile dün mahkeme başkanı gelmek mecburiyetinde değilsiniz gelmeyene de yakalama kararı çıkarılmayacak dedi. Bunu beyan etti. Tutuksuz sanıkların büyük bir bölümü gelmemiş. Şu an mahkeme salonu çok sakin. Bunların toplamda vermiş olduğu bir gerilim var.

"İMAMOĞLU'NA İLGİ AZALIYOR"

İstanbul merkezden Silivri istikametindeki trafik yoğunluğuna dikkat çeken 24 TV editörü açıklamasının devamında, "Gördünüz değil mi yoldan gelirken? Normal şartlarda buraya gelmek için kırk takla atmamız lazım. Ama çıktık, duruşma salonuna geldik, girdik. Yani bu ilginin azalması da aslında bu toplamdaki gerilimin sebebi diye düşünüyorum ben açıkçası." ifadelerini kullandı.

"Peki, burada İmamoğlu'nun stratejisi ne?" sorusuna cevap veren 24 TV editörü, " (İmamoğlu) İki gündür burada duruşmanın başlamamasına neden oldu. Birinci söylediğim ilk stratejisiydi. Neydi o? Uzun zamandır adı çok fazla telaffuz edilmiyor. Ya da telaffuz edildiğinde de iyi maalesef olaylarla yan yana getirilmiyor. İkincisi CHP'de Özgür Özel bir adım daha öne çıkmış görünüyor bu süreçte. Buna karşılık buradaki kalabalığı ve kamuoyu desteğini kullanmaya çalıştı. Onun burada yani mahkeme Ekrem İmamoğlu'nu değil de Ekrem İmamoğlu mahkemeyi yargılıyormuş gibi bir pozisyona gelmeye çalıştı. Bu bir siyasi davadır diyor mesela az önce konuşmasında. Amacınız bunun siyasi dava olduğu algısını yaymak. Yine söylüyorum her yerde olduğu gibi burada da algılar ve olgular çarpışıyor ama olgular her şekilde algılara galip geliyor." dedi.