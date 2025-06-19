Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Burada sizlerin vasıtasıyla mahalleleri ilçeleriyle tüm Maraş'a selamlarımı iletiyorum. Açılışını yaptığımız Azerbaycan Mahallesi'ne katkılarından dolayı Azerbaycan ve İlham kardeşime sevgilerimi şükranlarımı iletiyorum. Bizim için özel bir tören için kendilerini ağırlamaktan bahtiyarlık duyuyoruz. Biz iki devleti tek yürek taşıyan evlatlarıyız.

Rabbim aramızdaki şu sarsılmaz muhabbeti daim eylesin. İlham kardeşime ve heyetine şükranlarımı sunuyorum. Aramızdaki kader birliğinin en somut örneği açılışını yaptığımız konutlardır. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Depremin ilk gününden beri bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık. Süratle kendimizi toparladık. Bu zorlu süreçte ülkemizin imdadına koşan ilk koşanlardan biri can Azerbaycan'dır. Seninleyim Türkiye'm diyen arabasının tavanına varını yoğunu sararak yardıma koşan Azerbaycan halkının dayanışmasını hiçbir zaman unutmayacağız.

Azerbaycan Mahallesi bizim gurur tablomuz. Burası Azerbaycan'ın desteğiyle yeniden yükseliyor. Buradaki kardeşlerimize huzurlu bir yuva olacak, görenleri kendine hayran bırakan bir yer oluyor.

Parkları, bahçeleri, Haydar Aliyev Okulu ile vatandaşımıza yeni bir yuva oluyor.

Bugün itibariyle projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık. İnşallah kalan projelerin gerisini yıl sonuna kadar tamamlayacağız.

Burada atılan her adımda her çivide Türkün alın teri ve duası vardır. Rabbim kendilerinden razı olsun. Azerbaycan Devlet Konut İnşa Ajansı ve TOKİ'ye ayrı ayrı tebriklerimi iletmek istiyorum. Mahalle sakinlerinin yeni evlerinde huzurla oturmalarını diliyorum.

Asrın felaketinde yıkılan yıkılan şehirlerimizde yeni alanlar inşa ediyoruz. Tarihi alanları aslına uygun şekilde yeniden kaldırıyoruz.

Kahramanmaraş Kapalıçarşı'yı yeniden inşa ediyoruz.

Yıl sonunda tüm şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı, geride yarım kalan tek bir hikaye bırakmamayı hedefliyoruz

Muhalefet tamamen kendi iç kavgasıyla meşgulken, biz altyapısı, üstyapısıyla tamamladığımız konutları hak sahipleriyle buluşturuyoruz. Her seçimde bol keseden atan muhalefet ortada yok. Muhalefet anlamasa da yaşadığımız süreç milli mücadele ile eş değer

Dünyada ve bölgemizdeki şartlar ne olursa olsun bizim önceliğimiz bellidir biz hükümet olarak en kısa sürede asrın felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları sarmanın derdindeyiz



