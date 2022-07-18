Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: KYK'da yalnızca ana para ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Dünyadaki siyasi ve ekonomik dengelerin yeniden inşa edildiği kritik dönemde birliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkaracağız"

"İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için şartlı onayımızı üye ülkelerle paylaştık. Şartlar sağlanmazsa, süreci donduracağız."

"NATO Madrid Zirvesi'nde ülkemizin krizler konusundaki yaklaşımını en üst düzeyde ilettik. İsveç ve Finlandiya şartlara uymaz ise NATO üyeliklerini donduracağımızı buradan açıkça söylüyoruz. İsveç'in özellikle bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Bizim duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir."

"FETÖ'cü alçakların tasfiyesinin hemen ardından en kritik ve başarılı sınır ötesi harekatları gerçekleştiren ordumuza güvenimiz artmıştır. Bayram günlerinde de telefon diplomasimiz kesintisiz devam etti."

"Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projeleri planlıyor ve insanlığın hizmetine sunuyoruz."

"Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 8 Temmuz'da 14 binden fazla araç geçmiştir."

"Türkiye'nin büyümesini istemeyenler yatırımlarımıza saldırıyor. Bu hezeyanların amacı hayırlı niyetleri savunmak değildir."

"Son 20 yılda ülkemizdeki araç sayısı 8,5 milyondan 26 milyona çıkarak 3 kat artmıştır."

"Ülkemize 20 yılda asırlık kalkınma altyapısı kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Ne söz verdiysek yaptık."

"Tüm dünyanın enflasyonla boğuştuğu bu küresel fırtınadan Türkiye'yi kurtarmakta kararlıyız. 'Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyiz' sözünü yerine getirdik. Önümüzdeki dönemlerde de adımlar atacağız"

"Yıl sonunda gelişmelere göre sabit gelirlilerin durumlarını yeniden gözden geçireceğiz"



"Geçtiğimiz 20 yılda burs miktarını 14 kat artırdık"

"KYK kredi geri ödemelerini sadece alınan ücret üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Geri ödemelerde 26 milyar TL'den feragat ettik"