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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Milletimiz bu oyunun farkında

'27 Mayıs 1960 Darbesi Uluslararası Konferansı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Bugün 1990'ların karanlık aktörlerinin itham ve iftiralarından medet umanlar geçmişte de FETÖ'den, PKK'dan medet ummuşlardı. Boşuna heveslenmesinler. Milletimiz bu oyunun farkındadır.' dedi.

27 Mayıs 2021 Perşembe 11:40 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 12:49
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çevrim içi düzenlenen "27 Mayıs 1960 Darbesi Uluslararası Konferansı"nın açılışında konuştu.

Altun'un konuşmasından satır başları şöyle:

"Sözde mahkeme tarafından idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyorum. Milletimiz, kararlılıkları, cesaretleri ve mücadelelerini unutmamıştır; unutmayacaktır."

"27 Mayıs 1960 askeri darbesini, "vesayet rejiminin doğum anı" olarak adlandırmak yanlış olmayacaktır. Zira "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesinin ayaklar altına alınmasıyla başlayan darbeler dönemi uzun yıllar devam etmiştir."

"Vesayetçiler ve darbe sevdalıları dışarıdan aldıkları talimatlarla her dönemde varlık göstermeye çalışmışlardır. 27 Mayıs'tan beri değişmeyen tek özellikleri ise millete kin ve düşmanlık beslemek olmuştur."

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde bugün Türkiye bölgesinde bir istikrar adasıdır."

"Bugün 1990'ların karanlık aktörlerinin itham ve iftiralarından medet umanlar geçmişte de FETÖ'den, PKK'dan medet ummuşlardı. Boşuna heveslenmesinler. Milletimiz bu oyunun farkındadır."

"Ne yaparsanız yapın, Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne engel olamayacaksınız. Hangi komploları kurarsanız kurun, milletimizi durduramayacaksınız. Kimlerle ortak olursanız olun, milletimizle gönül bağımızı koparamayacaksınız."

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