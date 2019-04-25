28 bin TL'ye satılık İstiklal Madalyası

Vatan savunmasında üstün cesaret örneği sergileyen bu kahramanların ailelerine yadigar olarak bıraktığı mücadelenin sembolü madalyalar, vefadan bihaber torunları tarafından satılıyor. Torunlarının gözü gibi bakması gereken dede yadigarı madalyalar ve beratlar, ya e-ticaret siteleri ya da online müzayedeler üzerinden alıcı buluyor. Çanakkale Zaferi ve Milli Mücadele dönemine ait madalyaların ağırlıkta olduğu bu satışlar, torunların vefasızlığını da gözler önüne seriyor. Madalyalar, özelliklerine göre bin ile 28 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Çanakkale Savaşları Koleksiyoneri Seyit Ahmet Sılay, madalyalarla ilgili yasal düzenleme yapılması çağrısında bulunarak “Devlet düzenlemeyi bir an önce yapıp, mal gibi pazarlarda, internet ortamlarında satışını önlemeli. Çok acı, parayla alınıp satılması” dedi.