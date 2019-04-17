3 ilçe 2 Haziran’da yeniden sandığa gidecek

31 Mart’ta sandık başına giden Türkiye, belediye başkanlarının yanı sıra belediye ve il genel meclis üyeleriyle muhtarlarını belirledi. Ancak itirazlar nedeniyle İstanbul’un Maltepe ilçesinde sayımlar sürerken, YSK 3 ilçede ise seçimlerin yenilenmesi yönünde karar aldı.

2 HAZİRAN’DA SANDIĞA

Buna göre kısıtlı kişilerin oy kullandığı belirlenen Artvin’in Yusufeli, Denizli’nin Honaz ve Kırıkkale’nin Keskin ilçelerinde seçmen 2 Haziran’da yeniden sandık başına gidecek. Denizli Honaz’da CHP adayı Yüksel Kepenek’in ikinci sıradaki adaydan 8 oy fazla almasının ardından, AK Parti’nin seçim sonuçlarına ilişkin İlçe Seçim Kuruluna itirazı sonrası 41 sandıkta oy pusulaları tekrar sayılmış ve oy farkı 1’e düşmüştü. Kırıkkale Keskin’de ise kesin olmayan sonuçlara göre İP adayı Necati Alsancak bin 806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım bin 799 oy aldı. İtiraz sonucu tekrar yapılan sayımlarda fark 6’ya düşmüştü. Bu iki ilçede YSK, seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

CHP İTİRAZ ETTİ

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 3 oy farkla AK Parti’nin adayı Eyüp Aytekin belediye başkanlığını kazandı. CHP’nin adayı Barış Demirci ise seçimi ikinci sırada tamamladı. CHP, seçim sonuçlarına itiraz etti. YSK, ilçede 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, aradaki farkın 1’e inmesi nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdi.

KARAR OY BİRLİĞİYLE

AK Parti, Keskin ilçesinde seçimlerin yenilenmesi kararının ardından, seçilen adaya verilen mazbatanın iptali başvurusu yaptı. Başvuruyu görüşen YSK, ilçede seçilen adaya verilen mazbatanın iptaline oy birliğiyle karar verdi. Yeni seçimin yapılana kadar söz konusu bu isimler başkanlık görevine devam edemeyecek. YSK’nın İstanbul ile ilgili bir ‘seçimin yenilenmesi’ kararı vermesi durumunda da aynı uygulamanın söz konusu olması bekleniyor.