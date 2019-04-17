15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,743
  • 6,5265
  • 236.141
  • 97.820
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

3 ilçe 2 Haziran’da yeniden sandığa gidecek

YSK, seçimleri iptal ettiği yerlerde yarışı kazanan başkanların ‘mazbatasını’ da iptal etti. ‘Seçimin yenilenmesi kararı verilecek diğer yerler’ için de bu karar emsal teşkil edecek.

  • STAR ANKARA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

31 Mart’ta sandık başına giden Türkiye, belediye başkanlarının yanı sıra belediye ve il genel meclis üyeleriyle muhtarlarını belirledi. Ancak itirazlar nedeniyle İstanbul’un Maltepe ilçesinde sayımlar sürerken, YSK 3 ilçede ise seçimlerin yenilenmesi yönünde karar aldı. 

2 HAZİRAN’DA SANDIĞA 

Buna göre kısıtlı kişilerin oy kullandığı belirlenen Artvin’in Yusufeli, Denizli’nin Honaz ve Kırıkkale’nin Keskin ilçelerinde seçmen 2 Haziran’da yeniden sandık başına gidecek. Denizli Honaz’da CHP adayı Yüksel Kepenek’in ikinci sıradaki adaydan 8 oy fazla almasının ardından, AK Parti’nin seçim sonuçlarına ilişkin İlçe Seçim Kuruluna itirazı sonrası 41 sandıkta oy pusulaları tekrar sayılmış ve oy farkı 1’e düşmüştü. Kırıkkale Keskin’de ise kesin olmayan sonuçlara göre İP adayı Necati Alsancak bin 806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım bin 799 oy aldı. İtiraz sonucu tekrar yapılan sayımlarda fark 6’ya düşmüştü. Bu iki ilçede YSK, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. 

CHP İTİRAZ ETTİ 

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 3 oy farkla AK Parti’nin adayı Eyüp Aytekin belediye başkanlığını kazandı. CHP’nin adayı Barış Demirci ise seçimi ikinci sırada tamamladı. CHP, seçim sonuçlarına itiraz etti. YSK, ilçede 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, aradaki farkın 1’e inmesi nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdi. 

KARAR OY BİRLİĞİYLE 

AK Parti, Keskin ilçesinde seçimlerin yenilenmesi kararının ardından, seçilen adaya verilen mazbatanın iptali başvurusu yaptı. Başvuruyu görüşen YSK, ilçede seçilen adaya verilen mazbatanın iptaline oy birliğiyle karar verdi. Yeni seçimin yapılana kadar söz konusu bu isimler başkanlık görevine devam edemeyecek. YSK’nın İstanbul ile ilgili bir ‘seçimin yenilenmesi’ kararı vermesi durumunda da aynı uygulamanın söz konusu olması bekleniyor. 

Rusya S-300´leri Hazar kıyısında ateşledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor! Hizmete açıldı

Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor! Hizmete açıldı

PKK’ya ortak operasyon

PKK’ya ortak operasyon

Bayraktar SİHA Akdeniz semalarında

Bayraktar SİHA Akdeniz semalarında

Korkunç olay: 2 çocuk hayatını kaybetti

Korkunç olay: 2 çocuk hayatını kaybetti

Maltepe'deki sayım işlemleri ile ilgili flaş açıklama

Maltepe'deki sayım işlemleri ile ilgili flaş açıklama

Türkiye'den F-35 çağrısı

Türkiye'den F-35 çağrısı

Çekirgeler bu kez Medine'yi bastı

Çekirgeler bu kez Medine'yi bastı

Çadır kurdu, talimat verdi! Bolu'ya da mesaj gönderdi

Çadır kurdu, talimat verdi! Bolu'ya da mesaj gönderdi
 

POPÜLER HABERLER

İşte S-400´lerin konuşlanacağı yerler

İşte S-400´lerin konuşlanacağı yerler

Notre Dame Katedrali yangın sonrası içeriden ilk kez görüntülendi!

Notre Dame Katedrali yangın sonrası içeriden ilk kez görüntülendi!

'Göbeklitepe' otelleri doldurdu

'Göbeklitepe' otelleri doldurdu

Binlercesi İstanbul'a salınacak!

Binlercesi İstanbul'a salınacak!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA