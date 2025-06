3 ilde orman yangını... Bakan Yumaklı'dan tahliye açıklaması

Bakan Yumaklı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi'nde Menderes ile Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangınlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki açıklamasının ardından Aydın Sultanhisar, Muğla Bodrum, Balıkesir Bigadiç ve Bursa İznik'teki yangınların kontrol altına alındığını aktaran Yumaklı, Manisa'nın Akhisar, Kula ve Ahmetli ilçeleri ile İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçeleri ile Hatay'daki yangınların devam ettiğini belirtti.

Yumaklı, İzmir'deki yangınlar nedeniyle bazı yerleşim yerlerinin tedbiren tahliye edildiğini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seferihisar ve Menderes'te gün içerisinde 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz, 100'lerce iş makinesi, sair kurumların araçlarıyla hep birlikte mücadele yapmaya devam ettik. Gece olduğu için kara unsurları daha çok devreye girmiş oldu. 5 köy ve 2 mahalle tedbiren tahliye edildi. Bunların içerisinde sağlık problemi yaşayan bir vatandaşımız yok. Şiddetli rüzgar maalesef çalışmalarımızda bizi zorlamaya devam ediyor. Rüzgar, gün içerisinde genelde 100 kilometrenin üzerinde seyretti. Kararsız olması sebebiyle bizim kurmuş olduğumuz cepheleri maalesef farklı farklı yönlere tekrar tekrar bozup oluşturmamıza sebep oldu. Bu da mücadeleyi maalesef uzatıyor. Manisa Akhisar yangınında sonuç almakla alakalı oldukça iyimserdik ancak açıklamamızdan sonra hakikaten bizleri de şaşırtan çok ciddi bir rüzgar oluştu ve belli bir alana yayıldı."

Hatay'ın Antakya ilçesindeki orman yangınında da sonuç almaya yakınken kararsız ve sert rüzgarların mücadeleyi uzattığını ifade eden Yumaklı, "Umuyorum ki sabaha kadar eğer hava şartlarının farklı bir hususu olmazsa sonuç alacağız." dedi.

"ADETA BİR SAVAŞ RUHU İÇERİSİNDEYİZ"

Bakan Yumaklı, çalışmaların orman yangını mücadelesinin ötesine geçtiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Adeta bir savaş ruhu içerisinde veya halet-i ruhiyesi içerisindeyiz. Rüzgarı arkasına alan, yorulmayan, dinlenmeyen, hakikaten kendisine karşı yapılan müdahaleleri tabiri caizse boşa çıkarmaya çalışan bir düşmanla mücadele ediyoruz. Her seferinde bize yeni cepheler açıyor. Biz bu savaşı kazanırız, ben orman kahramanı arkadaşlarıma güveniyorum. Kimileri peş peşe bütün hafta boyunca, hatta geçtiğimiz hafta da her gün neredeyse birkaç yangınla mücadele eden bu arkadaşlarımın, bu mücadeleyi de kazanacağından hiçbir şüphem yok. Yeter ki millet olarak biz dikkatli olalım ve yeni yangınlara sebebiyet vermeyelim. Güçlerimizi bölmek bizim için şu anda en büyük problem. Çok basit dikkat edilebilecek hususların, bu problemleri engellediğini her seferinde anlatmaya devam ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangınla ilgili mücadelede kendilerini arayıp bilgi aldığını anımsatan Yumaklı, desteklerinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

Yumaklı'ya, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ve AK Parti İzmir İl Sekreteri Cüneyd Dayhan eşlik etti.

HATAY'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 4 söndürme helikopteri ve aralarında arazözlerin de olduğu yaklaşık 450 araç yönlendirildi.

Ekipler, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangının yayılma ihtimaline karşı çevrede önlem aldı.

Farklı noktalardaki 60'a yakın hanenin zarar gördüğü yangında Karaali Mahallesi'ndeki mezarlıkta da hasar oluştu.

Gün boyunca alevlere müdahale eden helikopterlerin çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle yarın sabaha kadar ara verildi.

Bölgeye giden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, söndürme çalışmalarını inceledi, ekiplerden bilgi aldı.

Masatlı, incelemesinin ardından gazetecilere, saat 10.30 sıralarında Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangının Oğlakören ve Üçgedik mahallelerine sıçradığını söyledi.

Rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini anlatan Masatlı, şöyle konuştu:

"Rüzgarın çok şiddetli ve kararsız hareketlerinden dolayı yangın yer yer yön değiştiriyor. Bu bakımdan ciddi derecede zorlanıyoruz. Rüzgarın hızı bazen saatte 12-15 kilometreye düşüyor ama yer yer hızı 35-40 kilometreye çıkıyor. Dolayısıyla rüzgarın bu kararsız hareketiyle beraber yangın da seyrini değiştiriyor. Şu anda Alahan bölgesindeyiz. Arkadaşlarımız karadan müdahale edip yangının önüne geçmeye çalışıyorlar. İnşallah sabaha kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Özellikle sabaha doğru biraz daha rüzgarın şiddetinin azalacağını tahmin ediyoruz."

"ŞU AN İTİBARIYLA 200 HANEYİ TAHLİYE ETTİK"

Masatlı, havanın kararması nedeniyle hava araçlarının söndürme faaliyetlerine ara verdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Karadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sahada şu anda 450'den fazla aracımız, 1250'den fazla da çalışanımız, personelimiz görev yapıyor. Yangını söndürene kadar 24 saat esasına göre sahada olacağız. Buradaki en önemli şey, herhangi can kaybının olmamasıdır. Bununla ilgili de Karaali, Oğlakören ve Üçgedik mahallelerimizde tahliyeleri yaptık. Şu an itibarıyla 200 haneyi tahliye ettik. Bu vatandaşlarımızı yurtlarımızda barındırıyoruz. İhtiyaçlarını da bu vesileyle karşılıyoruz."

Masatlı, bir gazetecinin, yangının çıkış nedenine ilişkin sorusu üzerine, "Tabii ki bu teknik bir konu. Bununla ilgili hem emniyet birimimiz hem de jandarma komutanlığımız çalışıyor. Gerekli teknik inceleme bittikten sonra bunu da kamuoyuyla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

İZMİR'DE YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale, havadan ve karadan devam ediyor. Alevlerin yaklaştığı evlerdeki vatandaşlar, ekiplerle beraber söndürme çalışmalarını sürdürürken büyük panik yaşadılar.

Menderes ve Seferihisar ilçesi sınırları arasına dün başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangını, bölgede bulunan yerleşim alanlarına sıçramıştı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler yerleşim yerlerine sıçramıştı. Birçok mahalle tahliye edilirken yangın dolayısıyla çok sayıda ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. Gece boyunca, orman, itfaiye ve STK'ların gönüllü ekipleri ile söndürme çalışmaları yürütülen bölgede, günün aydınlanması ile beraber hava müdahalesi yeniden başladı. Gün doğumu ile birlikte 4 uçak ve 14 helikopter Menderes ve Seferihisar yangınında çalışmaya başladı.

YANGIN SÜRÜYOR

Sabah saatlerinde sakin olan rüzgarın öğleden sonra şiddetlenmesiyle birlikte 3 noktada alevler yeniden şiddetlendi. Özellikle Doğanbey bölgesinde bulunan çamlık alanlar küle dönerken, Orhanlı Mahallesi'nde evlere yaklaşan alevler panik oluşturdu. Vatandaşlar, arsalarında bulunan otluk alanları traktörle sularken, orman ve itfaiye ekiplerine destek oldu. Bazı vatandaşlar ise dumanları izleyerek endişe dolu anlar yaşadı.

GÖNÜLLÜLER CANSİPARANE ÇALIŞTI

Öte yandan İzmir Seferihisar'da devam eden yangını söndürmek için yurdun dört bir yanından da gönüllüler ve STK ekipleri geldi. Gönüllü ekiplerin yangın söndürme çalışmaları ve yorgunluktan uyuyakaldığı anlar da dikkat çeken kareler oldu.

Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

MANİSA'NIN KULA İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR

Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Encekler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.