3 Kasım 2002'de yeni bir dönemin kapısı açıldı: AK Parti iktidarlığı 22 yaşında!

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, 22 yıl önce Türk milletinin iradesiyle seçilen AK Parti için anlamlı bir paylaşım yaptı. AK Parti sözcüsü Çelik açıklamasında şunlara yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedeflerine yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü imzası, 3 Kasım 2002 tarihinde milletimiz tarafından atıldı.

"TÜRK SİYASİ HAYATININ YENİ BAŞLANGICI"

Bundan tam 22 yıl önce bugün @Akparti'mizin genel seçimlerde birinci çıkarak iktidara gelmesi, Türk siyasi hayatında yeni bir başlangıç oldu.

Aziz Milletimiz, AK Parti eliyle sivil siyaseti yeniden inşa ederken, siyasal, sosyal ve yapısal bir dönüşüm sürecini bizzat başlattı.

Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedeflerine yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü imzası, 3 Kasım 2002 tarihinde milletimiz tarafından atıldı.



Bundan tam 22 yıl önce bugün @Akparti 'mizin genel seçimlerde birinci çıkarak iktidara gelmesi, Türk siyasi... — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 3, 2024

CEVDET YILMAZ: KALKINMA TARİHİMİZDE YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti'nin iktidarlığının 22'inci yıl dönümü vesilesiyle şu açıklamada bulundu:

Bundan 22 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde @Akparti 'nin genel seçimlerde tek başına iktidara gelmesi, demokrasi ve kalkınma tarihimizde yeni bir dönemin kapılarını açtı.

Bu dönemde aziz milletimizin verdiği güçle vesayet odakları tasfiye edilerek demokrasimizin standartları yükseltildi, hak ve özgürlükler güçlendirildi ve sivil siyasetin alanı genişletildi.

Aynı dönemde ekonomide büyük bir dönüşüm yaşandı. 2002 yılında 238 milyar dolar milli gelir büyüklüğü, 36 milyar dolar ihracat, 3.600 dolar kişi başı gelir rakamlarından; 2024 sonu itibarıyla 1,3 trilyon doları aşan milli gelir büyüklüğü, 264 milyar dolar ihracat, 15 bin doları aşan kişi başı geliri konuştuğumuz günlere geldik.

Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhur İttifakı olarak daha yüksek demokratik standartlara ve daha ileri kalkınma hedeflerine ulaşarak, ülkemizin bağımsızlığına, halkımızın özgürlüğüne ve refahına hizmet etmeye devam edeceğiz.

Bundan 22 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde @Akparti'nin genel seçimlerde tek başına iktidara gelmesi, demokrasi ve kalkınma tarihimizde yeni bir dönemin kapılarını açtı.



Bu dönemde aziz milletimizin verdiği güçle vesayet odakları tasfiye... — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) November 3, 2024

YILMAZ TUNÇ: GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN MİLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, günün anlam ve önemine istinaden, "AK Parti'mizin iktidara geldiği 3 Kasım 2002, eser ve hizmet siyasetinin, kalkınmanın, gelişimin, daha büyük ve güçlü Türkiye'nin miladıdır.

Millete tepeden bakan ve milleti hiçe sayan zihniyetin, kendini milli iradenin üstünde gören vesayetçi anlayışın ülkemizden kazınıp atılmaya başladığı tarihtir.

22 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin geleceği için çalışmayı sürdürecek, milletimize hizmetkâr olmaya ve medeniyetimizin bayraktarlığını yapmaya devam edeceğiz.

Gecemizi gündüzümüze katacak, #TürkiyeYüzyılı hedeflerimizi birer birer hayata geçirecek, ülkemizin daha yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşmasını sağlayacağız.

Dünyanın neresinde olursa olsun mazluma umut, düşene uzanan yardım eli, zalime korku olacağız.

Milletimizin partisi AK Parti'mizin iktidara gelişinin 22. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti'mizin iktidara geldiği 3 Kasım 2002, eser ve hizmet siyasetinin, kalkınmanın, gelişimin, daha büyük ve güçlü Türkiye'nin miladıdır.



Millete tepeden bakan ve milleti hiçe sayan zihniyetin, kendini milli iradenin üstünde gören vesayetçi anlayışın ülkemizden kazınıp... pic.twitter.com/hI2F7un4f7 — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) November 3, 2024

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