İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2024 Pazar / 2 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3122
  • EURO
    37,22
  • ALTIN
    3018.55
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • 3 Kasım 2002'de yeni bir dönemin kapısı açıldı: AK Parti iktidarlığı 22 yaşında!
Politika

3 Kasım 2002'de yeni bir dönemin kapısı açıldı: AK Parti iktidarlığı 22 yaşında!

3 Kasım 2002'de gerçekleşen genel seçimlerde halkın iradesiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tek başına iktidara gelen AK Parti hükümetinin 22'inci yıl dönümü kutlanıyor. AK Partili isimlerin yaptığı paylaşımlarda 'Türk siyasi tarihinin yeni bir başlangıcı' mesajı dikkat çekti.

3 Kasım 2024 Pazar 11:35 - Güncelleme:
3 Kasım 2002'de yeni bir dönemin kapısı açıldı: AK Parti iktidarlığı 22 yaşında!
ABONE OL

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, 22 yıl önce Türk milletinin iradesiyle seçilen AK Parti için anlamlı bir paylaşım yaptı. AK Parti sözcüsü Çelik açıklamasında şunlara yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedeflerine yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü imzası, 3 Kasım 2002 tarihinde milletimiz tarafından atıldı.

"TÜRK SİYASİ HAYATININ YENİ BAŞLANGICI"

Bundan tam 22 yıl önce bugün @Akparti'mizin genel seçimlerde birinci çıkarak iktidara gelmesi, Türk siyasi hayatında yeni bir başlangıç oldu.

Aziz Milletimiz, AK Parti eliyle sivil siyaseti yeniden inşa ederken, siyasal, sosyal ve yapısal bir dönüşüm sürecini bizzat başlattı.

CEVDET YILMAZ: KALKINMA TARİHİMİZDE YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti'nin iktidarlığının 22'inci yıl dönümü vesilesiyle şu açıklamada bulundu:

Bundan 22 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde @Akparti 'nin genel seçimlerde tek başına iktidara gelmesi, demokrasi ve kalkınma tarihimizde yeni bir dönemin kapılarını açtı.

Bu dönemde aziz milletimizin verdiği güçle vesayet odakları tasfiye edilerek demokrasimizin standartları yükseltildi, hak ve özgürlükler güçlendirildi ve sivil siyasetin alanı genişletildi.

Aynı dönemde ekonomide büyük bir dönüşüm yaşandı. 2002 yılında 238 milyar dolar milli gelir büyüklüğü, 36 milyar dolar ihracat, 3.600 dolar kişi başı gelir rakamlarından; 2024 sonu itibarıyla 1,3 trilyon doları aşan milli gelir büyüklüğü, 264 milyar dolar ihracat, 15 bin doları aşan kişi başı geliri konuştuğumuz günlere geldik.

Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhur İttifakı olarak daha yüksek demokratik standartlara ve daha ileri kalkınma hedeflerine ulaşarak, ülkemizin bağımsızlığına, halkımızın özgürlüğüne ve refahına hizmet etmeye devam edeceğiz.

YILMAZ TUNÇ: GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN MİLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, günün anlam ve önemine istinaden, "AK Parti'mizin iktidara geldiği 3 Kasım 2002, eser ve hizmet siyasetinin, kalkınmanın, gelişimin, daha büyük ve güçlü Türkiye'nin miladıdır.

Millete tepeden bakan ve milleti hiçe sayan zihniyetin, kendini milli iradenin üstünde gören vesayetçi anlayışın ülkemizden kazınıp atılmaya başladığı tarihtir.

22 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin geleceği için çalışmayı sürdürecek, milletimize hizmetkâr olmaya ve medeniyetimizin bayraktarlığını yapmaya devam edeceğiz.

Gecemizi gündüzümüze katacak, #TürkiyeYüzyılı hedeflerimizi birer birer hayata geçirecek, ülkemizin daha yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşmasını sağlayacağız.

Dünyanın neresinde olursa olsun mazluma umut, düşene uzanan yardım eli, zalime korku olacağız.

Milletimizin partisi AK Parti'mizin iktidara gelişinin 22. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yalana sarılan Özel'e sert tepki: Siyasi cehalet ve saygısızlıktır

Asılsız ithamlarda bulunmuşlardı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na dava

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline gelmiş durumdayız

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.