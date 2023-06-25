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Politika

3 partinin grup kurma planı suya düştü! Davutoğlu'nun teklifine ret

Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi'nin CHP'den kopardığı vekillerle Meclis'te grup kurma planı suya düştü. DEVA'dan yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun Ali Babacan'a sunduğu birleşme modelinin reddedildiği bildirildi.

25 Haziran 2023 Pazar 14:23 - Güncelleme:
3 partinin grup kurma planı suya düştü! Davutoğlu'nun teklifine ret
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28 Mayıs seçimlerinde 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir hezimet yaşarken Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi TBMM'de grup kurmak için görüşme trafiği başlamıştı.

CHP listelerinden tam 35 milletvekili çıkaran ve CHP tabanında büyük bir rahatsızlığa neden olan 3 siyasi partinin Meclis planı ise tutmadı. Kılıçdaroğlu'nun "hesap uzmanlığı" ve siyaset mühendisliğiyle Meclis'e soktuğu 3 partinin çatı parti formülü DEVA'dan gelen açıklamayla sonuçsuz kaldı.

Yapılan açıklamada, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ile DEVA Partisi'nin birleşmesiyle ilgili Ali Babacan'a bir model önerisi getirdiği belirtildi.

Önerilen birleşme modelinin parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmadığı ifade edildi.

- Çatı parti formülü

Üç partinin belli sayıda milletvekili vererek yeni bir çatı parti kurmak suretiyle ortak grup oluşturma modelinin ise zihin karmaşasına yol açacağı kaydedildi.

Ali Babacan'ın grup kurma modeliyle ilgili olumsuz görüşleri Davutoğlu ve Karamollaoğlu ile paylaştığı duyuruldu.

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