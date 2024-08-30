3 yıllık eylem planına imza atıldı! Fajon: Türkiye kilit bir ortak

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan ile görüşmede Gazze'de yaşananlar dahil olmak üzere bölge ve dünyadaki mevcut meseleleri ele aldıklarını belirten Fajon, "İsrail ordusunun insani yardım konvoyuna yaptığı saldırıdan haberimiz var. Bölgenin yüzde 86'sı tahliye halinde. Bu, gerçekten hayal edemeyeceğimiz derecede zor ve kötü bir durum. Uluslararası toplumun çok güçlü bir yanıtını, müdahalesini gerektiriyor. Tarafları ateşkese davet ediyoruz. Acil bir ateşkes ilan edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Fajon, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınması yönünde çalışmalar sürdürdüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye ile bu anlamda temaslarımız devam edecek. Sivilleri korumamız gerekiyor. Esirlerin serbest bırakılması ve iki devletli bir çözüme ulaşılması gerekiyor. Bu çerçevede Slovenya diğer ülkelerin desteğini toplamaya çalışıyor. Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınması yönünde çabalar için destek toplamaya çalışıyor ve İsrail'in güvenliğini de tesis ederek Filistin devletinin, bağımsız bir devlet olarak tanınması yönünde çalışmalarımız devam ediyor."

Fajon, Slovenya'nın aktif bir şekilde Gazze'de kalıcı bir barışa ulaşılabilmesi için çalışmalar yürüttüğünü aktararak, her türlü askeri operasyonu ve şiddet eylemlerini kınadıklarını dile getirdi.

Sivillere yardım edebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını dile getiren Fajon, "Uluslararası hukuku ihlal eden bütün İsrail liderlerine karşı yaptırım uygulanmalı. Uluslararası ihlal durumunda Hamas'a da yaptırım uygulanmalı ve insani yardım bir an önce orada ihtiyacı olan insanlara ulaştırılmalı." dedi.

- "TÜRKİYE, AVRUPA BİRLİĞİ (AB) AÇISINDAN KİLİT BİR ORTAK."

Fajon, Türkiye ile Slovenya arasındaki iyi ilişkilerin geliştirilmesini sağlayacak 3 yıllık bir eylem planına imza attıklarını söyledi.

Türk firmalarının Slovenya pazarında git gide daha fazla varlık gösterdiklerini aktaran Fajon, kültür, bilim, eğitim, dijital ve kültürel mirasın korunması alanlarında artan işbirliklerinin olduğunu vurguladı.

Slovenya'nın, AB'nin genişlenmesinin güçlü destekçilerinden biri olduğunu ve bu çerçevede yürütülen çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiği konusunda Fidan ile hemfikir olduklarına dikkat çeken Fajon, "Türkiye, AB açısından kilit bir ortak. Karşılıklı olarak fayda sağlayabileceğimiz bir gümrük birliğiyle ilgili müzakerelerimiz devam ediyor. Vize serbestisi çalışmalarına devam ediyoruz. Vize serbestisinin tamamen sağlanmasıyla ilgili ilk adımları attık. İnsanlar arası temasların artmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile düzenli diyaloğa devam edeceklerine işaret eden Fajon, özellikle göç alanında diyaloğun süreceğine ve gelecekte Türkiye ile olan ilişkilerinin bu kapsamda da ilerleyeceğine dikkat çekti.

Fajon, Rusya'nın Ukrayna'daki faaliyetleri ve saldırısıyla ilgili olarak, uluslararası hukuk çerçevesinde bir çözüme ulaşılması gerektiğini sözlerine ekledi.