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Politika

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyük kutlama

30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Ankara'da programlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Anıtkabir'de başlayacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programla sona erecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde programa askeri erkan, devlet erkanı ve yabancı misyon şeflerinin yer aldığı yaklaşık 2 bin davetlinin katılımı bekleniyor.

AA29 Ağustos 2024 Perşembe 08:07 - Güncelleme:
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyük kutlama
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30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanacak.

Başkentte programlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Anıtkabir'de başlayacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programla sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başkentteki programlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının 10.30'da Anıtkabir'e yapacağı ziyaretle başlayacak.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Erdoğan, 11.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen tebrikat töreniyle tebrikleri kabul edecek.

Programlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Birinci Meclis'e kadar gerçekleştirilecek geçit töreniyle devam edecek. TBMM önünde geçit töreni öncesinde Mehteran Birliği ve Karma Bando konserleri düzenlenecek. Geçit törenine Türk Yıldızları da gösterileriyle eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutlamalar kapsamında, saat 17.00'de Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

- CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE BÜYÜK KUTLAMA

30 Ağustos Zaferi'nin 102'inci yılının coşkusu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek programlarla da kutlanacak.

Askeri erkan, devlet erkanı ve yabancı misyon şeflerinin yer aldığı yaklaşık 2 bin davetlinin katılımının beklendiği program, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Jandarma Genel Komutanlığı Bandosunun saat 19.00'daki karşılama konserleriyle başlayacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılışı yapılacak programda kahraman şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunacak.

Zafer kutlamasına özel hazırlanan kısa film gösteriminin de yer alacağı programda, yurt dışında ve yurt içinde görev yapan Türk birliklerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini ilettiği video mesajları da izletilecek.

Mesajların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara hitap edecek.

Programın kapanışında ise sanatçı Ferhat Göçer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası konser verecek. Konserde günün anlam ve önemi kapsamında kahramanlık türküleri seslendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin ana binası ise kırmızı ve beyaz renklerle ışıklandırılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı sadece başkentte değil 81 il meydanında da valilikler aracılığıyla düzenlenecek törenlerle kutlanacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanacak. Başkentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Anıtkabir'de başlayıp, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sona erecek program için külliyedeki hazırlıklar devam etti.

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