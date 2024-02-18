AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, hane ziyaretleri kapsamında Seyfullah Çaputoğlu ve Resul Çiçek'in evini ziyaret etti. Murat Kurum'un hane ziyaretlerinde ilk durağı, Üsküdar'da yaşayan ve kendisini daha önce çay içmeye davet ettiği videosu sosyal medyada gündem olan Seyfullah Çaputoğlu'nun evi oldu. Çaputoğlu, Murat Kurum'u ekranlardan izlediğini ve çok sevdiğini söylerken Kurum'a, 30 yıldır cebinde sakladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kartvizitini gösterdi. Çaputoğlu'nun nişanlı torunu Kurum'u ağustos ayındaki nikahına davet etti, Kurum ise 1 Nisan'da yapılacak seçimleri de işaret ederek belediye başkanı olarak nikahı kıyma sözü verdi. Hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Çaputoğlu ailesinin yanından ayrılan Kurum, daha sonra Resul Çiçek ve ailesini de ziyaret etti.

Memleketinin Yusufeli olduğunu söyleyen Resul Çiçek, kentsel dönüşüm kapsamında evini teslim aldığını belirterek, Kurum'a teşekkürlerini sundu. Çiçek ailesi, "Oraya yapılan yatırımı görmeyen anlayamaz. Gerçekten büyük yatırımlar yapıldı orada. Hemen 'Yarısı Bizden' projesine başvurduk" sözleriyle, yeni evlerine kavuştukları için mutluluklarını dile getirdi. Kurum, "Şimdi inşallah projelerimizi Büyükşehir'de devam ettireceğiz. İstanbul'umuzu güvenli hale getireceğiz" diyerek İstanbul'a hizmet edeceklerini vurguladı.