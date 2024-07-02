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Politika

31 Mart yerel seçim sonuçları ele alındı: AK Parti'nin 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı' sona erdi

AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı' sona erdi.

DHA2 Temmuz 2024 Salı 14:08 - Güncelleme:
31 Mart yerel seçim sonuçları ele alındı: AK Parti'nin 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı' sona erdi
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AK Parti, 30 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasında Kızılcahamam'da yerel yönetimler kampı düzenledi. Kampın ilk gününde, Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş belediye başkanlarıyla 'Tecrübe Paylaşımı ve Sohbet Programı'nda bir araya geldi. Kampın 2'nci gününde 31 Mart yerel seçim sonuçları ve parti çalışmalarının yanı sıra ekonomi, enerji, tarım, ulaştırma, kültür ve turizm ile çevre konuları görüşüldü. Ayrıca aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlarına hitap etti ve ardından genel istişare ve değerlendirme yapıldı.

Kampta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da birer sunum yaptı. Kampın son günü ise genel değerlendirmenin ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde; Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da görev alanlarıyla ilgili sunum yaptı.

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