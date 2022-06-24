Memurların merakla beklediği 3600 göstergeye ilişkin düzenleme teklifte yer alacak. Bu kapsamda bütün memurları 600 ek gösterge verilecek. Buna göre bir kademelendirme yapılacak.

4 MİLYON ÖĞRENCİ YARARLANACAK

Sabah'ın haberine göre, Teklifteki bir başka önemli düzenleme öğrenci affı ile ilgili olacak. Düzenlemenin üniversite öğrenimi yarım kalan 4 milyon civarında öğrenciyi etkilemesi bekleniyor.

Bunun içinde açık öğretimde dönem kaydını yenilemeyen 1 milyon 848 bin, bölüm değişikliği yapan 839 bin, azami öğrenim süresinin dolması nedeniyle mezun olamayan 594 bin 530, sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilen 380 bin, KHK ile yükseköğretim kurumu kapatılan 61 bin 155 öğrenci de bulunuyor.

Ayrıca disiplin cezası alan, yatay geçiş yapan, lise diploması olmadığı için geçici kayıt yaptırıp diplomalarını getirmeyenler ile denklik lisans tamamlaması sona erenler de af kapsamına girebilecek. Ancak terör suçu ile atılanlar kapsam dışı olacak.

VERGİ CEZALARINA GÜNCELLEME

Vergi suçlarındaki bazı cezaların güncellenmesi için düzenlemeler yapılacak. Vergi suçlarına verilen para cezalarının artırılması için genel bir yetki istendi, ancak tartışmalar sonrasında bundan vazgeçildi.

MASAK'A PERSONEL

MASAK'a ihtiyacı olan personeli almasının yolu açılacak. MASAK'taki personel sayIsı iş yüküne yetişemediği için böyle bir düzenleme yapıldığı bildirildi.

AKARYAKIT VERGİLERİ KALDI

Akaryakıt üzerindeki maktu vergilerin artırılması yönünde gelen öneriye AK Parti grup yönetimi 'vatandaşı sıkıntıya sokacak bir düzenleme yapmayalım' diye karşı çıktığı için teklife girmedi.

KGF'NİN DE ARTMASI GÜNDEMDE

Teklifte, Kredi Garanti Fonu'nun limitinin 60 milyar liradan 100 milyar liraya çıkartılmasına ilişkin bir maddenin de yer alması üzerinde duruluyor.