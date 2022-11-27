38. İSEDAK Bakanlar Toplantısı 26-29 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek

Başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanımızın deruhte ettikleri İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 38. Toplantısı 26-29 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 28 Kasım 2022 tarihinde açılış oturumunu yöneteceği toplantıda, İİT üyesi ülkeler Bakanlar başkanlığındaki heyetlerle temsil edileceklerdir. İSEDAK Bakanlar Oturumu öncesinde, 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yüksek Düzeyli Uzmanlar Toplantısında gündemdeki konulara ilişkin teknik görüşmeler yapılacak ve Bakanlar Oturumuna sunulmak üzere karar taslakları hazırlanacaktır.

İSEDAK Toplantısı bu yıl "COVID-19 Salgınının Etkileri Doğrultusunda Sosyal Yardımların Etkili Şekilde Sağlanması ve Sosyoekonomik Güçlendirme" konusuna odaklanacaktır. Bakanlar bu konuda görüş alışverişinde bulunacak ve bir dizi önemli karar alacaklardır. Toplantıda, İSEDAK'ın üye ülkeler arasında, ticaret, mali işbirliği, ulaştırma ve iletişim, tarım, turizm ve yoksulluğun azaltılması alanlarında işbirliğini geliştirmeye yönelik çabalarına ilişkin son gelişmeler ele alınacaktır.

Toplantıda ayrıca hazırlık çalışmalarının geçtiğimiz yıl başlatılmasına karar verilen İSEDAK Yüksek Düzeyli Dijital Dönüşüm Programının lansmanı yapılacaktır.

38. İSEDAK Toplantısına; üye ülke heyetlerinin yanı sıra ilgili İİT kuruluşlarından ve uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin katılması beklenmektedir.

İSEDAK'IN BU YILKİ TEMASI: "COVID-19 SALGINININ ETKİLERİ DOĞRULTUSUNDA SOSYAL YARDIMLARIN ETKİLİ ŞEKİLDE SAĞLANMASI VE SOSYOEKONOMİK GÜÇLENDİRME"

COVID-19 pandemisi karşısında virüsün yayılımını önlemek için alınan tedbirler sonucunda küresel anlamda olumsuz ekonomik etkiler ortaya çıkmış ve bu durum yoksulluk sorununu daha da yaygınlaştırmıştır. Artan yoksulluk ve acil destek ihtiyacı karşısında birçok ülkede sosyal yardım programlarının kapsamı son yıllarda genişlemiş ve sosyal yardım harcamaları artmıştır.

Üye ülkeler arasında konu ile ilgili tecrübelerin paylaşılması ve işbirliği olanaklarının ele alınması amacıyla bu yılki İSEDAK Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu'nun teması "COVID-19 Salgınının Etkileri Doğrultusunda Sosyal Yardımların Etkili Şekilde Sağlanması ve Sosyoekonomik Güçlendirme" olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat OKTAY Başkanlığında gerçekleştirilecek olan Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumunda, Bakanlar, COVID-19 salgınıyla birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda sosyal yardımların etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak sosyal dayanışma mekanizmalarının çeşitliliğinin artırılması, ihtiyaç sahiplerinin doğru ve hızlı şekilde belirlenmesi, farklı programlar arasında mükerrerliğin önlenmesi, bu programların birlikte çalışabilirliğinin artırılması, başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması ve verimli hale getirilmesi gibi hususlar üzerinde ülke deneyimlerini paylaşacak ve İslam Ülkeleri arasında bu konuda işbirliğini artırmaya yönelik neler yapılabileceğini ele alacaklardır.

Bahse konu Oturumda Türkiye Ülke Raporu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya YANIK tarafından sunulacaktır.

İSEDAK KAPSAMINDA ÖNEMLİ PROGRAM VE PROJELER

* İİT Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Uygulanmaya Başladı

İSEDAK'ın İslam Ülkeleri arasında ticareti arttırmaya yönelik en önemli projesi olan ve uzun yıllardır gündemde yer alan İİT Üyesi Ülkeler arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) 1 Temmuz 2022 tarihinde fiilen işlerlik kazanmış ve Sistem uygulanmaya başlamıştır. Sistem kapsamında ilk ticaret, 29 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye ile Ürdün arasında gerçekleştirilmiştir.

38. İSEDAK Bakanlar Toplantısı marjında 27 Kasım 2022 tarihinde, Ticaret Bakanlığımız ev sahipliğinde, 13 Ülkeden ve Körfez İşbirliği Konseyi Sekretaryası'ndan yetkili/üst düzey memurların katılımıyla bir Ticaret Müzakeresi Komitesi Toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıda, TPS-OIC'in uygulanmasında katılımcı ülkelerin karşılaştıkları hususlar değerlendirilecek ve önümüzdeki dönemde yapılması gereken çalışmalar görüşülecektir.

* İİT/İSEDAK 50 İslami Endeksi Uluslararası Yatırım Fonu Yerli/Yabancı Yatırımcıların Hizmetine Sunuldu

İİT Borsaları Forumu kapsamında Borsa İstanbul tarafından geliştirilen ve 19 üye ülkeden 50 pay senedini içeren İİT/İSEDAK 50 İslami Endeksi 2012 yılında hesaplanmaya ve yayınlanmaya başlamıştır.

BİST'in girişimleri ile Ziraat Portföy tarafından Endekse dayalı ve alım satıma konu olacak ürün geliştirme çalışmaları neticesinde 2020 yılında İİT/İSEDAK 50 İslami Endeksi Uluslararası Yatırım Fonu oluşturulmuştur.

Bahse konu Fon, 2 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformunda (TEFAS) işlem görmeye başlamış, böylece yurt içi ve yurt dışında tüm yatırımcıların kullanımına sunulmuştur.

38. İSEDAK Bakanlar Toplantısı marjında 29 Kasım 2022 tarihinde, Fon'un detaylı olarak tanıtılacağı "İslami Sermaye Piyasaları ve İİT İSEDAK 50 İslami Endeksi Fonu" konulu uluslararası bir panel düzenlenecektir.

* İSEDAK Yüksek Düzeyli Dijital Girişimi/Programı Başlıyor

COVID-19 pandemisinden sonra ivme kazanan ve küresel kalkınma gündeminin en önemli konularından biri haline gelen "Dijital Dönüşüm", 37. İSEDAK Bakanlar Toplantısında alınan kararla İSEDAK'ın işbirliği alanlarına dahil edilmiştir.

Bu kapsamda, ilgili üye ülkelerin bu alanda ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, İSEDAK Koordinasyon Ofisi, ilgili üye ülkeler ile dijital dönüşüm programının oluşturulması için teknik çalışmaları tamamlamıştır.

27 Kasım 2022 tarihinde, İİT üyesi ülkelerin Dijital Dönüşüm alanından sorumlu en üst düzey yetkilileri ve İİT Kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelecektir.

Ayrıca, ülkeler arasında dijital dönüşüm alanında sürekli bir işbirliği platformu sağlayacak olan "İSEDAK Yüksek Düzeyli Dijital Dönüşüm Programı"nın lansmanı Sayın Cumhurbaşkanımızın yöneteceği 38. İSEDAK Bakanlar Açılış Oturumunda yapılacaktır.

* İSEDAK Bakanlar Toplantısında Kabul Edilen Politika Tavsiyeleri Hayata Geçiyor

İSEDAK Stratejisinin diğer önemli uygulama aracı olan İSEDAK Proje Finansman (İPF) Mekanizmasıyla, İSEDAK çatısı altında işbirliği için üye ülkelerin beşeri ve kurumsal kapasiteleri harekete geçirilmektedir. Söz konusu mekanizma ile üye ülkeler ve ilgili İİT Kuruluşlarının, İSEDAK Bakanlar Politika tavsiyelerinin hayata geçirilmesine yönelik projeleri finanse edilmektedir.

Programın kapsamında 2022 yılında getirilen yeniliklerle altyapı projelerine temel oluşturabilecek ihtiyaç analizi ve üye ülkeler arasında uzman değişimini de içeren tecrübe paylaşımı faaliyet tiplerine dahil edilmiştir. Ayrıca, çok ortaklı projelerin yanı sıra üye ülkelerden gelen talepler doğrultusunda ülkelere kendi ihtiyaçlarına yönelik proje ortağı olmadan proje uygulama imkanı getirilmiştir.

Bu çerçevede, 2014 yılından bu yana toplam 97 proje başarıyla uygulanmıştır. Bu yıl 20 proje uygulanmaktadır.

* İSEDAK Kudüs Programı

2020 yılında İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından başlatılan İSEDAK Kudüs Programı ile Filistin'in ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunulması hedeflenmektedir.

Programın ilk aşamasında, Kudüs'ün bir turizm destinasyonu olarak öneminin artırılması ve ulusal kültürel kimliğinin korunmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

Bu çerçevede İSEDAK Kudüs Programı kapsamında 2020 yılından bu yana 7 projeye destek verilmiştir. Programın kapsamı 2022 yılında daha da genişletilerek girişimcilik, istihdam, mikrofinans ve KOBİ'lerin geliştirilmesi alanları programa dahil edilmiştir. Bu kapsamda, Ekim ayı içerisinde yeni proje teklif çağrısına çıkılmıştır.