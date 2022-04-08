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Politika

39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ilk 10'da yer alıyor

Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye bugün kitap üretimi bakımından Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde ilk 10'da yer almaktadır.' dedi.

8 Nisan 2022 Cuma 14:39 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 15:33
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Böyle bir müstesna bir ay içinde maşallah bu kitap fuarlarıyla birlikte bir de Büyük Çamlıca Camimizin altında inşallah müzemizi de açıyoruz ve bu müze de senede 1 bazen 2 kez elimizdeki tüm objeler sergilenecek. Milletimizin hizmetinde olacak.

* Salgın sebebiyle 2 yıldır arada verilen fuarlarımızın yeniden başlamış olmasından memnuniyet duyuyorum.

* İnsanların kılık kıyafetlerine, ibadetlerine takılıp kalanlar milletimizin asıl mirasına sırt dönmüştür.

* Böyle bir medeniyetin mensuplarının kitap dostu olması kadar tabii bir durum yoktur.

* Türkiye bugün kitap üretimi bakımından Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde ilk 10'da yer almaktadır.

* Önde gelen araştırma şirketlerimizin yaptıkları çalışmalar, okuma oranının son 14 yılda 2 katından fazla arttığını göstermektedir.

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