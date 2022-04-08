Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılış Töreni'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Böyle bir müstesna bir ay içinde maşallah bu kitap fuarlarıyla birlikte bir de Büyük Çamlıca Camimizin altında inşallah müzemizi de açıyoruz ve bu müze de senede 1 bazen 2 kez elimizdeki tüm objeler sergilenecek. Milletimizin hizmetinde olacak.

* Salgın sebebiyle 2 yıldır arada verilen fuarlarımızın yeniden başlamış olmasından memnuniyet duyuyorum.

* İnsanların kılık kıyafetlerine, ibadetlerine takılıp kalanlar milletimizin asıl mirasına sırt dönmüştür.

* Böyle bir medeniyetin mensuplarının kitap dostu olması kadar tabii bir durum yoktur.

* Türkiye bugün kitap üretimi bakımından Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde ilk 10'da yer almaktadır.

* Önde gelen araştırma şirketlerimizin yaptıkları çalışmalar, okuma oranının son 14 yılda 2 katından fazla arttığını göstermektedir.