4 ilde 5 yangın kontrol altında! Bakan Yumaklı: Bursa'dan güzel haberler alabiliriz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nde yangınlarla ilgili son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, "Şuanda havada 6 uçak, 4 helikopter, 2 uçak ve 2 helikopter ağır sınıf olarak orada odaklandığımız noktalara çalışmaya devam ediyorlar. 694 kara aracı var, 1961 personel de bu yangınla mücadeleyi sahada sürdürüyor. Dikkat ediyorsanız Bursa Kestel'deki müdahale araçları, Karabük Safranbolu'daki müdahale araçları birbirinden farklı, dolayısıyla her aracı her coğrafi koşullarda kullanamazsınız, hangi coğrafi koşullar hangi hava ve kara araçları için uygunsa oraya sevk edersiniz. En maliyetsiz, kolay, hiçbir bedeli olmayan yangın söndürme metodu onun çıkmamasını sağlamaktır, ülkemizin kaynaklarını, doğal güzelliklerini, havasını, suyunu, toprağını, biyoçeşitliliğini, o ekosistemde yaşayan canlılarını yok etmeye sadece bir kıvılcım yetiyor. Cebimizde uçak, arazöz yok, bir yerden bir yere gidene kadar hele bir de rüzgar varsa sizin onu kontrol altına almanız saatler alıyor, hatta günler alıyor, 86 milyon vatandaşımızdan bu hassasiyetle yaklaşmalarını istirham ediyorum" dedi.