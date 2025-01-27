40 yıllık oyun bozuluyor... Başkan Erdoğan: Terör baronlarına yolun sonu göründü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle;

* Sevgili gençler, kıymetli dava ve yol arkadaşlarım her birinizi muhabbetle selamlıyorum. AK Parti gençlik kollarında yer alan tüm gençlerimizi hürmetle selamlıyorum.

* Sınırlarımız içinde ve dışında, vatanımızın bekâsı, milletimizin istiklâli uğrunda cansiperane görev yapan genç Mehmetçiklerimizi, polislerimiz, jandarmalarımızı, güvenlik korucularımızı muhabbetle selamlıyorum.

* Terör örgütlerinin kalleş saldırılarında toprağa düşen tüm kahramanları, tüm şehitlerimizi bugün bir kez daha rahmetle yâd ediyorum.

* İsrail'in devlet terörüne 15 aydır teslim olmanın Gazze'nin yiğit gençliğini, Baas zulmüne son veren Suriye'nin devrimci gençlerini AK gençlik adına sevgiyle selamlıyorum.

* 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin kurşunlarına göğüslerini siper eden Abdullah Tayyip Olçok'a, Mahir Ayabakan'a, Mutlucan Kılıç'a ve diğer tüm genç şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum.

* Sizin ufkunuz, Hoca Ahmet Yesevi'nin ufkudur, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaşı Veli'nin ufkudur, sizin ufkunuz, Bilge Kağanlar'ın, Alparslanlar'ın ufkudur, sizin ufkunuz Fatih Sultan Mehmet'in, dünyayı dize getiren Yavuz Sultan Selim'in ufkudur.

* Her biriniz başlı başına birer Türkiye'siniz, sizler bu milletin istikbalisiniz, aydınlık yarınlarısınız.

* Siz büyük bir medeniyetin mirasçılarısınız, siz vicdanıyla, asaletiyle, duruşuyla büyük bir milletin evlatlarısınız. her birinizi yürekten selamlıyorum.

* Şahsıma sizler gibi gayretli yol ve dava arkadaşları bahşettiği için Rabbime hamd ediyorum. Gençliğinle Türkiye'ye Yön Ver sloganıyla düzenlenen kongremizin gençlerimiz için, partimiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

* Gençlik kolları başkanlığı görevini 4 yıl boyunca başarıyla yürüten İzmir Milletvekilimiz Eyüp Kadir İnan kardeşime teşekkür ediyorum, gençlik kolları başkanlığı vazifesini devralan Yusuf İbiş kardeşimizi de canı gönülden tebrik ediyorum.

* 3 Kasım 2002'de sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olarak iktidara gelirken gençlerimizin başımızın üstünde yeri vardır dedik, siyasi hayatımız ve iktidarlarımız boyunca daima gençlerle yol yürüdük, gençlerimize yoldaşlık ettik.

* Eski Türkiye'nin kirli oyunlarına gençlerimizin alet edilmesine de, gençlerin canı ve heyecanı üzerinden siyaset yapılmasına da müsaade etmedik.

* Vesayetin, hukuksuzluğun her türlüsüne şahit olduk ama hiçbir zaman demokrasiden sapmadık. Gençlerimizi sokağa çağıranlardan, tahrik edenlerden olmadık.

* Her alanda gençlerimizin önünü açan, gençlerimize yeni ufuklar çizen reformları, projeleri, yatırımları hayata geçirdik. Kılık kıyafet yasağı vardı kaldırdık, üniversitelerin kapısının önünde ikna odaları kurulmuştu yıkıp attık.

* Seçilme yaşını 30'dan 25'e, devamında ise 18'e indirerek siyasetin gençleşmesini sağladık. Birileri gençler yapamaz, halledemez derken biz tam aksine bu işi ancak gençler kotarır, gençler yapar diyerek politikalarımızın merkezine bu ülkenin evlatlarını yerleştirdik.

* Bir okul olarak gördüğümüz gençlik kollarımızda bu ülkeye ve bu millete sevdalı istiklal ve istikbaline aşkla bağlı, bilgili, kültürlü, ahlaklı, erdemli ve donanımlı bir gençlik yetişiyor.

* 1 milyona yakın üyesiyle AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatımız bugün BM'ye kayıtlı 37 devletin nüfusunu geride bırakmıştır.

* Bu gençlik İstanbul'un duvarlarını 'Zulüm 1453'te başladı' yazılarıyla kirleten, köksüz, ruhsuz, şuursuz bir gençlik değildir.

* Bu gençlik 3-5 ağacın yeri değiştirildi diye sokakları yakıp yıkan vandal bir gençlik değildir, bu gençlik askere kurşun, polise Molotof atan, taş atan, şişe atan kandırılmış bir gençlik değildir.

* Ben yarınlarımızı gönül huzuruyla teslim edebileceğimiz bu gençliği şuan karşımda görüyorum. Yetişmesi için ömrümü vakfettiğimiz böyle bir gençliğin önü kesilmeyen bir çağlayan misali dolu dizgin geldiğin görmenin gururunu yaşıyorum.

* Sevgili genç kardeşlerim sadece hak ve özgürlükler alanında değil diğer başlıklarda da gençlerimizin yanında olduk. 22 yıl boyunca bir yandan ülkemizi her alanda büyütüp kalkındırırken diğer yandan da gençlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ettik.

* Uluslararası öğrencilerin bir ülkenin yumuşak gücü için ne manaya geldiğini son dönemde Suriye'de yaşananlar bizlere tekrar hatırlatıyor.

* Birileri hâlâ anlayamasa da bakın bundan 5-10 yıl 20 yıl sonra küresel ölçekte çok farklı bir Türkiye'yi konuşuyor olacağız.

* Savunma sanayimizdeki 3500'ü aşkın firmada çalışan, emek veren, ter döken genç mühendislerimizi gördükçe göğsümüz kabarıyor.

* Türk savunma sanayii sizlerin omuzları üzerinde yükselecek, Türkiye gençlerin gayretleriyle inşallah destanlar yazacak.

* Tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri devreye alıyoruz.

* Artan sanal kumar ve bahis sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Pek çok gencimizin hayatını karartan bu belanın kökünü kazıyana kadar durmayacağız.

* Ülkemizin ve milletimizin kanını sülük gibi emen terör illetiyle mücadelemiz çok boyutlu bir şekilde devam ediyor. Bu ülkenin gençlerini kim zaman zorla, kim zaman kandırarak dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görünmüştür.

* Sadece belli kesimlerin değil, Türk-Kürt-Arap demeden 85 milyonun tamamının kazandığı bir iklim ülkemizde ve ötesinde tesis edeceğiz.