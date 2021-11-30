400 dolarlık casus! DEVA Partili Gürcan'ın ifadesi ortaya çıktı

Sabah 30 Kasım 2021 Salı 08:16 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 08:16

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara emniyetinin uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibi sonrasında yurt dışına siyasi bilgiler sızdırdığı iddiasıyla gözaltında alınan DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan'ın, 'Siyasi casusluk' yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Gürcan, uzun süre fiziki ve teknik takibe alındı. Soruşturma çerçevesinde Gürcan'ın, yurt dışı bağlantılarına siyasi bilgi sızdırdığının tespitinin ardından hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İstanbul Bakırköy'deki evine baskın yapılarak gözaltına alınan Gürcan'ın evinde, polis ekipleri tarafından arama yapıldı.

Emniyete verdiği ifadesinde askeri geçmişini anlatan Gürcan, 2017'den itibaren talep eden kişi ve kurumlara danışmanlık hizmeti verdiğini belirtti. Bu danışmanlık hizmetlerini de Türkiye, Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Afganistan, Libya gibi ülkelere ilişkin verdiğini söyledi. Verdiği danışmanlık hizmeti kapsamındaki bilgilerin herkesin erişimine açık olduğunu ifade eden Gürcan, casusluk faaliyeti yürütmediğini ve gizli belgelerin paylaşımını yapmadığını anlattı.

400 DOLARLIK CASUS

Sabah'ın haberine göre, Ankara'daki diplomatlarla olan görüşmelerinin sebebini ise, o kişilerle düzenli olarak görüştüğünü, kendilerine analizler sunduğunu ve karşılığında para aldığını söyledi. Gürcan güvenlik kameralarına yansıyan görüşmelerine görüntülerine ilişkin, " X şahıs büyükelçilikte görevli diplomat. Kendisine faydalanması maksadıyla açık kaynaklardan hazırladığım sadece Türkiye'yi değil Irak, İran, Suriye, Afganistan, Libya zaman zaman Yunanistan ve Ukrayna gibi ülkelerdeki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri sunarım. Bana verdiği zarf içerisinde çizelgelerle ilgili bilgi notu ve elden aylık düzenli olarak verdiği 400 dolar bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Savcılığa tarafından tutuklama talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gürcan, 'Siyasi ve askeri casusluk' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.