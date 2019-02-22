'4’lü çetenin kumandası Kandil ile FETO'da'

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Denizli’de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Cumhur İttifakı’nın karşısında olan zillet/illet ittifakında ‘CHP, PKK terör örgütünün siyasi temsilcisi olan HDP, adı İYİ olan İP var, bir de Saadet Partisi’nin olduğunu vurgulayan Erdoğan şunları söyledi: “Ankara’da çok enteresandır, zillet ittifakı adayının resimleri var ama resimlerinin altında CHP’nin logosu yok, HDP’nin logosu da yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar, niye biliyor musunuz? Çünkü aday bilinsin ama kimin adayı olduğu anlaşılmasın diye bunu yapıyorlar. Çünkü benim milletim bölücü terör örgütünün desteklediği kişilere oy verir mi?”

AKŞAM YALAN SABAH İFTİRA

Cumhuriyet mitingleri üzerinden darbe çığırtkanlığı yapanları hatırlatan Erdoğan, alandakilere, “Gezi olaylarında sokaklarımızı karıştırmaya çalışanlara hadlerini bildirdik mi? Çukur eylemleriyle vatanımızı bölmek isteyen teröristleri, açtıkları çukurlara yine sizlerle beraber gömdük mü? 17- 25 Aralık emniyet yargı girişimiyle, 15 Temmuz kalleş darbe teşebbüsünü beraber püskürttük mü?” diye sordu. Başkan Erdoğan, 15 Temmuz gecesi herkesin meydanlarda olduğunu anımsatarak, ‘Bay Kemal’in Fetocuların nezaretinde tankların arasından geçtiğini” vurguladı. Erdoğan Bu böyle akşam yalan, sabah iftira. ‘Bay Kemal’ denince tanımı bu” dedi. CHP’lilere Bay Kemal’e gereken dersi vermeleri çağrısında bulunan Erdoğan “Bu teröristlerle artık yan yana, onlarla omuz omuza. İşte şimdi de HDP ile omuz omuza, beraber yürüyorlar. İşte İzmir’de onlarla beraberler” diye konuştu. Erdoğan CHP’nin işinin 3Y olduğunu belirterek bunları da ‘yolsuzluk, yasak, yokluk’ olarak sıraladı.

CHP= YASAK, YOKLUK, YOLSUZLUK

Erdoğan CHP’lilerin tanzim satışlardaki kuyruğu hatırlatarak ‘AK Parti kuyruk getirdi’ dediğini hatırlatarak “İki kuyruk var, bir kuyruk yokluklar kuyruğudur. Bu, CHP’nin dönemlerine rastlar. Şimdiki kuyruk yokluk kuyruğu değil, bereket kuyruğu, varlık kuyruğu. Nedir? Fırsatçılara ders verme kuyruğu” diye konuştu. Başkan Erdoğan Türkiye’nin 17 senede katettiği mesafeden eski Türkiye sevdalılarının hazımsızlık duyduğunu kaydederek “Gezi Olayları, 17-25 Aralık girişimi, 15 Temmuz darbe teşebbüsü, DEAŞ’tan PKK’sına kadar farklı terör örgütlerinin aynı anda üzerimize salınması bu rahatsızlıkların birer dışa vurumudur” dedi.

AYNI PROJEYİ YİNE PİYASAYA SÜRDÜLER

“Bizi proje terör örgütleri, döviz kuru üzerinden sindirmeye çalışanlar hedeflerine ulaşamadılar” ifadesini kullanan Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin bu kesimlerin bitlerini kanlandırdığını belirterek memleket düşmanlarının 17 yılın hesabını sormak için siyaset mühendisliğine başvurduğunu söyledi. Erdoğan şunları ifade etti: “24 Haziran’da başlattıkları ancak muvaffak olamadıkları projeyi tekrar piyasaya sürdüler. Cumhur İttifakı’nın karşısına içinde terör örgütünün siyasi uzantılarının da olduğu dörtlü bir çete çıkardılar. Bu dörtlü çetenin kumandasını da Kandil ve Pensilvanya’ya verdiler. Dörtlü çetenin seçim stratejilerinden, aday listelerine kadar tüm süreci Pensilvanya’daki şarlatan, Kandil’deki terör baronları yönetiyor. Kandil’deki terör elebaşları HDP ile beraber CHP’ye de siyasi koçluk, seçim danışmanlığı yapıyor. Terör elebaşlarının dolaylı destek açıklamasından hiçbir CHP yöneticisi rahatsız olmuyor. Bu utanç sahnesi karşısında CHP’nin başındaki zat tek kelime dahi etmiyor.”

İHANET ÇUKURUNDA BOĞULUYOR

Muhalefetin, marjinalleri, bölücü terör örgütüne çiçek atan, sahip çıkan şahısları İstanbul’un en merkezi ilçelerinde aday gösterdiğine dikkati çeken Erdoğan, “FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şaibeli bir ismi, 15 Temmuz gecesi 11’i polis, 23 şehidimizin olduğu Ankara’daki bir ilçemize belediye başkan adayı yapıyorlar.” ifadesini kullandı. “Et kokarsa tuz basılır, tuz kokarsa ne çare” atasözüne atıfta bulunan Erdoğan, şunları kaydetti: “Maalesef CHP’de tuz çoktan kokmuştur. CHP, mevcut yönetim elinde içine düştüğü ihanet çukurunda günden güne daha fazla boğulmaktadır. Ülkemizdeki ana muhalefet partisinin böyle bir duruma düşürülmesi gerçekten üzüntü vericidir.”